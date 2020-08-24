Россияне назвали черты «русского характера» 

Россияне считают, что "русский характер" действительно существует, а большинство из подразумеваемых под ним черт — положительные, говорится в результатах опроса, проведенного ВЦИОМ

Набор общих черт, которые присущи большинству русских людей, или "русский характер" существует, считают 70% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 22% россиян, а еще 8% затруднились ответить на этот вопрос.

Из тех, кто заявил о наличии "русского характера", 59% отметили, что в нем больше положительных черт, 2% — что больше отрицательных, а 37% считают, что — таких черт "примерно поровну".

Положительными чертами, свойственными русскому национальному характеру, отметившие его существование респонденты называли: доброту, душевность, эмпатию (32%); мужественность, упорство, стойкость (23%); терпимость, безотказность, адаптивность (18%); взаимовыручку, товарищество (14%); патриотизм, гордость (13%); честность, искренность (11%); оптимизм (9%); доверчивость, миролюбие (7%); трудолюбие (7%); гостеприимность (6%); талантливость, ум (5%) и другие. Ответов можно было дать и несколько, но при этом 21% затруднились назвать какие-либо из положительных качеств, а 2% причислили к ним легкомыслие.

Среди отрицательных черт россиян были названы: пристрастие к алкоголю, наркотикам (21%); надежда на "авось", лень, безынициативность (17%); всепрощение, покорность, терпеливость (8%); разобщенность, эгоизм (6%); жестокость, завистливость, агрессивность (6%); доверчивость (5%); вспыльчивость, безрассудство (4%); равнодушие, пофигизм (4%) и другие, при этом 35% затруднились называть отрицательные черты "русского характера".

Респондентов также спросили про "западный характер" — черты, свойственные американцам, англичанам, французам, немцам и другим. По мнению 47% опрошенных, он есть, 33% считают, что таковой отсутствует, а 20% затруднились ответить. Среди положительных черт "западного характера" были названы ответственность, умение держать себя, уважение друг к другу и закону, прагматизм, рациональность, жизнерадостность и другие. Среди отрицательных — любовь к деньгам, прагматизм, высокомерие, чванливость, нелюбовь к русским, бессердечность, глупость, хитрость и другие.

При этом 15% из заявивших о существовании "западного характера" россиян считают, что в нем больше положительных черт, 12% — что больше отрицательных, 57% — что примерно поровну.

По мнению 8% опрошенных, между русскими и западными людьми больше сходства, 47% считают, что больше различий, а 38% полагают, что схожих и отличных черт примерно поровну.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.