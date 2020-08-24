«Я не могла смотреть на себя»: Жюли Депардье

Французская актриса, дочь Жерара Депардье , теперь мало чем похожа на своего отца. И чтобы этого добиться Жюли сделала пять пластических операций. «Рамблер» расскажет, как сложилась ее жизнь.

Жюли Депардье родилась 18 июня 1973 года в семье актеров Жерара Депардье и Элизабет Гиньо. Родители обеспечили дочери лучшее образование в лицее Франции. А после школы девушка изучала философию в университете Нантер.

Девушка никогда не стремилась стать актрисой, однако в 1994 году Жюди снялась в маленькой роли вместе со своим знаменитым отцом в картине «Полковник Шабер». А в 1998 году девушка дебютировала на большом экране в фильме «Полуночный экзамен». После этого талантливой Жюли стали поступать предложения от режиссеров.

Многие были уверены, что девушка добилась успеха лишь благодаря своему звездному отцу. Однако известно, что их отношения никогда не складывались. Жюли не раз в интервью признавалась, что она ненавидит актерские династии и ни в коем случае не хочет быть похожей на Жерара:

«У меня было пять операций на носу, потому что я не могла смотреть на себя. Это был не вопрос привлекательности. Я не хотела, чтобы даже мой нос напоминал о родственной связи с Жераром».

Девушка всегда отзывалась о своем отце очень резко:

«Он долго не проживет. Когда знаешь его образ жизни, то понимаешь, что через пять лет его уже не будет с нами. Мой отец — бунтарь. Он говорит одно, а делает совсем другое. От него сильно устаешь».

Свою личную жизнь и карьеру Жюли Депардье старается строить подальше от своего отца. В 2010 году на съемочной площадке фильма «Я — ничья земля» Жюли познакомилась с певцом Филиппом Катрином . Через некоторое время молодые люди поженились. Пара воспитывает двух сыновей — Билли и Альфреда.