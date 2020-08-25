Легендарная основательница Дома Chanel как-то подметила: "Как ни крути, женщина в жизни мужчины бывает только одна, все остальные — ее тени". Но сама любила не раз и не два, хотя так никогда и не была официально замужем. Каждый из ее возлюбленных был по-своему дорог Коко Шанель и ни один не смог превзойти ее успех и славу.

Этьен Бальсан

Первого мужчину, который сыграл важную роль в ее жизни, Коко встретила в 18 лет. Им стал лихой и обаятельный повеса Этьен Бальсан, чьей страстью были породистые скакуны и хорошенькие женщины. Впрочем, для Шанель богатый наследник текстильных промышленников Бальсан стал не только возлюбленным, но и мостиком из нищеты в респектабельную жизнь. Она смогла уйти из кабаре (где и получила свое прозвище) и перебралась к Этьену в его поместье Руайо.

Бальсан быстро охладел к Габриэль и начал приводить в замок новых подруг, но наша героиня не унывала и использовала шанс, подаренный судьбой: пока он наслаждался женской компанией, она жадно постигала правила этикета, училась верховой езде и покоряла обеспеченных гостий Этьена собственноручно сделанными изящными шляпками. Отдадим должное кавалеру: он открыто насмехался над дизайнерскими экспериментами Шанель, но все же арендовал для Коко парижскую квартиру под мастерскую и финансово обеспечивал девушку. А затем и познакомил с новым мужчиной.

Артур Кэйпел

В 1909 году Бальсан представил своего друга Артура Кэйпела Габриэль, и тут же потерял ее: роман вспыхнул, как искра, и влюбленные сразу начали жить вместе. Друзья называли Кэйпела Бой, а многочисленные подруги неожиданно лишились его компании: он был влюблен и тратил все время и немалые средства на драгоценную Коко — с его поддержкой она открыла свой первый магазин и ателье впридачу.

Со временем чувства Артура остыли, и он начал заводить романы на стороне. Кэйпел поступал жестоко с Габриэль: он не только не звал ее под венец и не скрывал измен, но еще и выбрал себе в жены другую — один из мифов, связанных с нашими героями гласит, что Коко даже согласилась сшить для нее свадебное платье, лишь бы не рассориться с возлюбленным. В 1919-м эти болезненные отношения прерывает трагедия: Бой погибает в автокатастрофе, Шанель впадает в затяжную депрессию и до конца дней называет Артура главным мужчиной всей ее жизни.

Князь Дмитрий Романов

Несмотря на незаживающую сердечную рану, Коко продолжала очаровывать мужчин: через год после гибели Кэйпела подруга Марта Давелли познакомила ее с кузеном российского императора Николая II . Роман с Дмитрием Романовым длился всего около года, но оказался на редкость полезным для Габриель: князь представил ее парфюмеру Эрнесту Бо , который и создал впоследствии легендарный аромат Chanel — 5.

Герцог Вестминстерский

После русского князя Шанель встретила герцога Вестминстерского, к тому моменту уже дважды разведенного. Впрочем, к его титулу она относилась без пиетета и называла любимого человека Бонни. 14 лет длилась их личная прекрасная сказка: Хью Ричард Артур Гросвенор был готов бросить к ногам возлюбленной весь мир, осыпал ее роскошными подарками — у нее появился свой лондонский особняк и живописный участок на юге Франции — и устраивал увлекательные путешествия. Пара обожала блистать в свете, и им прочили пышную свадьбу, но за долгие годы брачные клятвы так и не прозвучали: герцог всегда мечтал о наследнике, а Коко, увы, была бесплодна. И он женился на другой. А Шанель, описывая мужскую неверность, подмечала: "Когда приходится выбирать между мужчиной и платьями, выбирайте платья".

Поль Ирибарнегаре

Лучший способ позабыть мужчину — завести роман с другим. Таким "противоядием" для Габриэль стал высокий и статный Поль, журналист, художник и, по призванию, неисправимый гедонист. Ах да, в этом завидном списке был еще один пункт — он был женат. Поначалу роман не предвещал ничего серьезного, но постепенно Поль влюбился настолько, что решил уйти от жены и сделать предложение Габриэль. И вновь Коко не суждено было отправиться под венец: во время игры в теннис Ирибарнегаре увидел Шанель и пошел к ней навстречу, но неожиданно упал — как выяснилось, замертво. Еще одна горькая потеря в жизни модельера.

Ганс Гюнтер фон Динклаге

В 1940 году Коко увлекается мужчиной, который был младше ее на 13 лет, да еще и работал на немецкую разведку. Разница в возрасте не сильно волновала законодательницу французской моды:

«Помилуйте, если женщине моих лет выпадает шанс подцепить любовника, она не требует у него паспорт».

Некоторые источники уверяют, что благодаря этой связи Динклаге удалось завербовать Шанель и сделать пособницей в переговорах между Уинстоном Черчиллем (через экс-возлюбленного герцога Вестминстерского) и шефом политической разведки гитлеровской Германии Вальтером Шелленбергом

Операция под кодовым названием "Модная шляпка" провалилась, Габриэль обвинили в связях с фашистами, арестовали, но позволили добровольно покинуть Францию.