Царь заносит посох: убивал ли Грозный своего сына?

"Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака… не брал", — самая знаменитая фраза, когда-либо приписывавшаяся Ивану Грозному . По сюжету фильма "Иван Васильевич меняет профессию" герой Юрия Яковлева возвращается в Москву XVI века, вырванный оттуда безответственными экспериментами инженера Шурика Тимофеева. Если персонажу исторической фантазии Булгакова придать столько же лет, сколько актеру, — 45, то следует вывод: новые испытания еще ждут его впереди. Спустя шесть лет Иван Грозный потеряет сына, вероятно, убитого им самим в припадке гнева. Многие недели монарх будет носить траур, бить поклоны, молиться и все же не примет на себя ответственности за преступление. Для некоторых историков такое поведение царя — знак его невиновности. Уже 150 лет раздаются голоса тех, кто считает, что Ивана обвиняют облыжно.

Все было совсем иначе

Впервые споры о том, ответственен ли русский царь за сыноубийство, вынесли на суд широкой публики в 1885 году. Художник Илья Репин , известный своими остросоциальными полотнами, представил картину "Иван Грозный убивает своего сына", оказавшуюся в буквальном смысле не ко двору. По распоряжению императора Александра III работу мастера сняли с выставки, а ее владельцу, меценату Павлу Третьякову , запретили показывать произведение зрителям. Изображение монарха, обнимающего своего окровавленного сына, некоторым при дворе казалось вызывающим. А один из высших чиновников империи — Константин Победоносцев и вовсе посчитал, что оно антиисторично.

"Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения. Удивительное ныне художество без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения идеалов. Прежние картины того же Репина отличались этой наклонностью и были противны. А эта картина просто отвратительна.

и нельзя назвать картину исторической, так как этот момент… [изображенный на ней] чисто фантастический",

— писал Александру III Победоносцев.

Аргументы сторонников невиновности Грозного были хорошо известны на исходе XIX столетия. Их главный довод: в русских летописях о причинах смерти Ивана-младшего почти ничего не рассказано. Красочная история, по ходу которой царь сначала бросается на сына, а затем горько оплакивает его, — взята из трактата иезуита Антонио Поссевино "Московия" и иногда дополняется свидетельствами других текстов. Поскольку иностранный гость не имел оснований относиться к Грозному благосклонно, а его миссия в России провалилась, итальянца заподозрили в том, что он выдумал порочащий сюжет. Пока медиевисты спорили, картину Репина в 1885 года вновь разрешили к демонстрации. А в 1913 году на нее с ножом бросился сын московского фабриканта Артемий Балашов. Он успел исполосовать полотно ножом под крики "Хватит крови!", пока не был задержан охраной. Картину вновь — вынужденно — перевели в запасник. Поэт Максимилиан Волошин отреагировал на инцидент, предложив оставить ее там навсегда.

Царский склеп открывает двери

Новый поворот спор о виновности Ивана Грозного получил в 1963 году, когда ремонт в здании Архангельского собора Московского Кремля предоставил археологам удобный случай вскрыть могилы самодержца и членов его семьи, включая убиенного Ивана. Прежде чем отворить крышку гроба, археологи успели совершить побочное открытие. Оказалось, нарушить покой царя уже пробовали неизвестные злоумышленники в XIX веке: они проделали отверстие в углу крышки гроба. Однако что-то спугнуло преступников, надеявшихся на богатую добычу, и они сочли за лучшее поскорее убраться от гробницы Ивана прочь.

Тех, кто стремился поставить точку в спорах об эпохе Ивана IV, вторжение в последний приют Рюриковичей разочаровало не меньше. Захоронение оказалось не полностью сохранным. Хуже всего пришлось несчастливому Ивану-младшему, чей череп с течением веков разрушился настолько сильно, что облик царевича оказался не подлежащим восстановлению. Именно поэтому ничего нельзя сказать и насчет обстоятельств, сопутствовавших его смерти. Больше того, появились сомнения в том, каким образом наследник Ивана Грозного ушел из жизни.

Анализ костей московских Рюриковичей привел специалистов к потрясающему выводу: содержание опасной для здоровья человека ртути в них превышает допустимую норму в десятки раз. Кроме того, и Иван, и его сын при невыясненных обстоятельствах получили повышенную дозу мышьяка.

Отравляющие вещества в костях знатных покойников Средневековья — дурной признак и нисколько не случайность, а, скорее, тенденция. XVI век известен как эпоха отравлений. Не пострадало ли от них и царское семейство? Если да, то кто был заинтересован в том, чтобы избавиться от Ивана и его старшего сына навсегда?

Кремлевская таблетка?

В 1963 году в запутанные интриги Средневековья предпочли не вдаваться. Перед комиссией эксгуматоров ставилась задача, подтвердить или опровергнуть версию о смерти Ивана Грозного от естественных причин. Ученые ответили на этот вопрос максимально осторожно: "Найденное в останках, извлеченных из всех четырех саркофагов, количество мышьяка не дает оснований говорить о каких-либо отравлениях соединениями мышьяка. Повышенное количество ртути, обнаруженное в останках Ивана Грозного и Ивана Ивановича, может быть обусловлено применением ртутьсодержащих препаратов с лечебной целью. Следует при этом отметить, что соединения ртути издавна применялись для лечения различных заболеваний. В то же время обнаруженное количество ртути не позволяет полностью исключить возможность острого или хронического отравления ее препаратами".

Однако уже после распада Советского Союза точность выводов комиссии поставили под сомнение. Повторная эксгумация не потребовалась. Достаточно было оспорить утверждение, будто доза мышьяка в царственных останках соответствует норме. Новые заключения представила Татьяна Панова , главный археолог музея-заповедника "Московский Кремль": "Простой пересчет показывает, что говорить о естественном фоне по мышьяку в останках Ивана IV и царевича Ивана сложно — он превышен, и значительно".

Но все же наибольшее внимание исследователей привлекла концентрация в телах царственного отца и его сына ртути. В Средние века этот металл использовали для лечения "срамной болезни" — сифилиса. Если Иван Грозный страдал венерическим недугом, то ртуть мог принимать и сам, в том числе с перебором. В таком случае отравление организма привело бы его к развитию новой болезни — меркуриализма, а та сопровождается мнительностью, ростом тревожности и страхов. Кроме того, при отравлении ртутью случаются эпилептические припадки. Нетрудно догадаться, что к убийству Ивана-младшего все это могло бы иметь самое прямое отношение.

Выстраивалась непротиворечивая логическая цепочка: Иван-старший, женившийся шестикратно, уступал соблазнам разгульной жизни (об этом упоминают летописцы). Отчего не допустить, что он подхватил болезнь, которая усилила худшие качества его характера, особенно жестокость? Под воздействием неизвестного аффекта царь занес посох, не сдержал чувств и… может быть, в ярости убил своего сына? При этом причину, влиявшую на его поведение, одряхлевший и больной царь мог даже не осознавать.

Однако, по-видимому, события разворачивались иным образом. Как объявил патриарх советской антропологии М. М. Герасимов, останки Ивана IV дошли до нас в хорошем состоянии, тогда как кости больных сифилисом людей несли бы на себе недвусмысленные следы именно этого недуга. Такие данные означают: сифилитиком Иван точно не был, и ртуть попала в организм российского самодержца и его сына каким-то другим, окольным путем.

Тайна, унесенная в могилу

С 1963 года исследователей эпохи Ивана Грозного озадачивает один факт: почему концентрация ртути в останках царя и его сына не просто велика, но еще и практически одинакова? Можно предположить, что оба они подверглись отравлению, ведшемуся систематически, длительно и планомерно — из-за кулис. Возможно и другое: Рюриковичи принимали яды в малых дозах сами. В традициях медицины своего времени царь и его сын могли рассматривать небольшие дозы пагубных соединений как противоядие и надеялись обезопасить себя на случай казавшегося неизбежным отравления. В этом случае Иван Грозный действительно мог погубить наследника престола… просто дав ему самоубийственный врачебный совет.

Однако сторонников этой точки зрения — немного. При вскрытии останков годовалой дочери царя Ивана Марии обнаружили рекордное для всех поздних Рюриковичей содержание ртути. Малышка могла стать жертвой заговора, но от самолечения в кругу семьи пострадала едва ли.

Проблема усугубляется еще и тем, что даже высокая концентрация ртути сама по себе не гарантирует смерти: принявшие опасное соединение царь и его сын умерли далеко не одновременно, а более ослабленный и пожилой Иван IV прожил на три года дольше своего крепкого сына. Речь могла идти о параллельно протекавших событиях: отравлении и убийстве, и даже преступники могли быть разными. Это значит, классическую версию Антонио Поссевино о размолвке между отцом и сыном, завершившейся расправой, ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.

По просьбе ТАСС доктор исторических наук Дмитрий Володихин прокомментировал трагедию династии московских Рюриковичей. "Основания [считать Ивана Грозного убийцей своего сына] самые серьезные — показания целого ряда не зависящих друг от друга источников, как иностранных, так и русских. Удар был совершен острием посоха в голову, так что особенной физической мощи для нанесения раны не требовалось. Рана, полученная царевичем, и не была смертельной: он вовсе не умер мгновенно, а прожил еще около десяти суток, но, видимо, произошло заражение, оно-то его и убило. Сам царь горевал о наследнике, долгое время пребывал в трауре. Он не желал сыну смерти, готовил его к царствованию, но в пылу спора не сдержал чувств и нанес гибельный удар. Что же касается останков, то действительно обнаружено превышение норм естественной концентрации тяжелых металлов. Однако причин для этого помимо отравления может быть множество, и мне приходилось слышать от ученых, профессионально занимающихся подобными проблемами, что самая прозаическая причина — переход частиц тяжелых металлов в останки из строительного материала самих погребений. Итог: этот вопрос неясен", — заключает специалист.