Что означала татуировка Николая II

Мало, кто знает, но у последнего российского императора Николая II
была татуировка. На правой руке у монарха красовался большой черный дракон. "Рамблер" рассказывает, откуда у него татуировка и что она означала.
Фото: brbl-dl.library.yale.edubrbl-dl.library.yale.edu
Николай II сделал себе тату в 1891 году. В 23 года цесаревич путешествовал по Японии. На одном из официальных мероприятий он попросил местных представить ему мастеров татуировки. Об их искусстве Николай II прочитал в туристическом гиде.
Уже наследующий день к будущему императору приехал тату-мастер из Нагасаки. Русскому цесаревичу набили на руке дракона с красным брюхом, зелеными лапами и желтыми рожками. Вся процедура длилась на протяжение семи часов.
Рисунка на руке Николай II никогда не стыдился, а даже, наоборот, любил им похвастаться. Об этом говорит тот факт, что на снимках император специально закатывал рукав рубашки только на правой руке.
Существует несколько версий, зачем Николай II сделал себе татуировку. Приверженцы теорий заговора были убеждены, что существует тайный орден Дракона, в который входили представители европейских императорских домов, и тату на руке правителя - его символ.
Однако более правдоподобной считается другая версия: тогда среди молодых аристократов просто была мода на татуировки, и рисунок ничего особенного не означает. Почти такой же дракон был у двоюродного брата Николая II - короля Георга V. Он тоже сделал его в Японии, но на десять лет раньше.