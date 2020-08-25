Кто такие вампиры на самом деле

Легенды о вампирах ходят с древнейших времен. В мифологии принято считать, что это существа, похожие на людей, которые могут превращаться в летучих мышей, питаются кровью и живут во мраке. Но что же такое вампиризм на самом деле, расскажет «Рамблер».

Все дело в порфирии, или порфириновой болезни, которая представляет собой генетическое заболевание. При нем гемоглобин (красные кровяные тельца) синтезируется неправильно.

При этом недуге кожа пациентов пузырится и «кипит» при контакте с солнечными лучами. Последствия светочувствительности могут быть настолько суровыми, что можно потерять уши и нос. Десны «высыхают», из-за чего зубы становятся похожими на клыки. Удивительно, но одним из симптомов также является стул, который приобретает фиолетовый цвет.

Кроме того, неслучайно возник миф о нелюбви вампиров к чесноку. Страдающие порфирией на самом деле не выносят этот пряный овощ, поскольку сульфоновая кислота, выделяемая им, усиливает в организме повреждения, вызванные заболеванием.

Считается, что распространению этой болезни способствовали браки между близкими родственниками. Порфирия была наиболее распространена в маленьких деревнях Трансильвании примерно