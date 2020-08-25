Медсестру оштрафовали за доброту 

Медсестра из Лондона собрала в своем саду яблоки и выставила их в коробках на улицу, чтобы любой желающий мог угоститься фруктом. Муниципальному совету такой поступок не пришелся по душе, и оштрафовал девушку, передает «Москва 24».

33-летняя Лидия Фаррелл руководствовалась исключительно гуманистическими соображениями. Ведь созревшие яблоки падают и гниют, а чтобы плоды не пропадали, она решила поделиться ими с прохожими. Для этого Фаррелл на коробках написала «Бесплатные съедобные яблоки».

Вскоре девушке выписали штраф в размере в 150 фунтов (14,6 тысячи рублей) за разбрасывание мусора. Она расстроилась, что ее поступок был неверно истолкован, и поделилась рассказом на своей странице в Facebook. Комментаторы поддержали Фаррелл, сославшись на то, что бездомные люди или просто те, кто испытывает финансовые трудности, могли отведать яблоки.

«Предложить бесплатную пищу — это действительно здорово»,

— написал один из юзеров.

Впрочем, позднее, когда муниципальный совет разобрался в ситуации, штраф был отменен. Девушке были принесены извинения.