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Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным 

Мира Маркина 3 часа назад
Звезда сдала тест, чтобы доказать родство со Сталиным
Фото: @mariamaksakova
Оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать свое родство с Иосифом Сталиным. Результаты озвучили в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале".
По словам артистки, она с самого детства слышала истории о том, что у ее бабушки были романтические отношения со Сталиным. Именно это подтолкнуло ее к сдаче теста.
На экспертизу дал согласие правнук Сталина Селим Бенсаад и внук Юрий Давыдов. Певица подчеркнула, что ее не интересуют ни деньги, ни наследство, — для нее важно лишь установить родственные связи.
По данным экспертизы, Максакова и Давыдов с вероятностью 95,86% не являются родственниками. Однако, как отметил специалист, вероятность того, что Максакова и Бенсаад являются двоюродными братом и сестрой, составляет 56,61%. Чтобы пройти более тщательную экспертизу, Мария согласилась приехать в Россию.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что показали результаты ДНК-теста сына Децла.
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Комментарии 13
Люди , Юрий Давыдов , Мария Максакова-Игенбергс , Первый канал
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