Звезда сдала тест, чтобы доказать родство со Сталиным

Оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать свое родство с Иосифом Сталиным. Результаты озвучили в эфире программы "Пусть говорят" на "Первом канале".

По словам артистки, она с самого детства слышала истории о том, что у ее бабушки были романтические отношения со Сталиным. Именно это подтолкнуло ее к сдаче теста.

На экспертизу дал согласие правнук Сталина Селим Бенсаад и внук Юрий Давыдов . Певица подчеркнула, что ее не интересуют ни деньги, ни наследство, — для нее важно лишь установить родственные связи.

По данным экспертизы, Максакова и Давыдов с вероятностью 95,86% не являются родственниками. Однако, как отметил специалист, вероятность того, что Максакова и Бенсаад являются двоюродными братом и сестрой, составляет 56,61%. Чтобы пройти более тщательную экспертизу, Мария согласилась приехать в Россию.