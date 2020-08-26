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17-летняя девушка поймала тунца рекордного размера 

Lenta.ru 1 час назад
17-летняя девушка поймала тунца рекордного размера
Фото: Страница South Carolina Department of Natural Resources в Facebook
В американском штате Южная Каролина девушка поймала полосатого тунца рекордного размера. Об этом пишет местная газета The Herald.
Департамент природных ресурсов Южной Каролины объявил, что 17-летней Лилли Киркленд (Lilli Kirkland) удалось побить рекорд, который держался с 1986 года. В июне, когда она рыбачила недалеко от острова Салливана, ей попался полосатый тунец весом 12,7 килограмма. Это на килограмм больше рекордного экземпляра, пойманного в тех же местах 34 года назад.
Лилли рассказала, что стаю тунцов заметил ее отец, также участвовавший в рыбалке. Поначалу они решили, что это дельфины.

«Я взяла удочку и немного стравила леску, — вспоминает она. — И в следующий момент на ней была рыба».

Ранее житель американского штата Миссисипи выловил в Мексиканском заливе желтоперого тунца рекордного размера. Рыболов пять с половиной часов боролся с рыбой, чтобы вытащить ее из воды. Длина пойманного тунца составила 122 сантиметра, а вес — 107 килограммов.
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