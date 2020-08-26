Подросток отравил мачеху, а потом еще 70 человек

В 14 лет Грэм Янг отравил свою мачеху и внушал ужас одноклассникам, в 23 — был признан виновным в убийстве коллег. Он много раз мог быть пойман, но система всегда давала сбой."Рамблер" выяснил подробности жизни известного отравителя.

Фото: кадр из к/ф «Настольная книга молодого отравителя» кадр из к/ф «Настольная книга молодого отравителя»

Мать Грэма умерла от туберкулеза, поэтому отец отправил его жить к тете, а его старшая сестра отправилась к бабушке. На удивление, жизнь с родственницей была довольно счастливой. Но когда отец Грэма встретил новую любовь, то захотел восстановить семью, чему парень совсем не обрадовался.

Травмированный, пухлый и замкнутый ребенок, на которого вечно срывалась мачеха, нашел отдушину в изучении химии, вдохновившись примерами доктора Харви Криппена и Уильяма Палмеа. Оба кумира были убийцами, замешанными в делах с ядами.

Со стороны увлечение наукой казалось родителям достойным, у Грэма даже был друг по научным экспериментам, возможно, единственный в школе. Правда, вскоре они поссорились, а товарищ поймал жуткое отравление. В то время никто не подумал на Грэма, но именно с этого случая начались его первые опыты над людьми. Грэм навещал друга, правда, не из добрых побуждений.

Семья Янга постоянно болела, конечно же, кишечными расстройствами. Никто не мог понять, что за напасть обрушилась на этот дом. Страдала сестра и отец, но хуже всего пришлось мачехе. В какой-то момент она вышла из дома за продуктами, а чуть позже муж нашел ее на участке, женщина билась в судорогах.

Спасти женщину не удалось, официальной причиной смерти был назван пролапс межпозвоночного диска. Дело в том, что за несколько лет до инцидента Молли попадала в аварию и получила травму. Кажется, картина сложилась. Никто даже не мог представить, что продолжительное отравление сурьмой влияет на нервные окончания.

Спустя время 14-летний отравитель и большой поклонник Гитлера довел до больницы собственного отца. Страннее всего было то, что очередное удачное врачебное заключение, которое сняло бы с парня все обвинения, мальчишка опроверг. Он был настолько доволен собой, что сам предложил доктору рассмотреть вариант отравления.

После этого и отец, и учителя в школе связали все события между собой, а Грэма отправили его в психиатрическую клинику. Позже из-за невыясненных обстоятельств там скончается сосед Грэма. Хотя сам парень открыто говорил о своем преступлении, а в письмах сестре жаловался на храп соседа, всегда находилось объяснение для летального исходу.

Со стороны кажется, что все очевидно и перед нами психопат-отравитель, но из-за юного возраста Грэму многое сходило с рук. Даже главврач клиники не видел в нем страшного преступника. Мальчишка провел в лечебнице 15 лет и кажется, полностью восстановился. Во всяком случае руководству он демонстрировал идеальное поведение.

В 23 года он вышел на свободу и остановился пожить у сестры. Она поддерживала контакт с братом, а вот отец так и не простил сыну кончину жены. Спустя время парень устроился кладовщиком в крупную фирму, где в разное время на отравления жаловались более 70-ти человек, двое из них погибли. Так как жалобы поступали стихийно, установить причину было достаточно трудно. Грэм спокойно травил коллег, добавляя яд в чай, а симптомы описывал в дневниках.

Безусловно, начальство проводило проверки и умоляло сотрудников тщательнее мыть руки, полагая, что в офисе "бродит" инфекция. Но в какой-то момент Грэм в очередной раз выдал себя, уточнив, не считает ли инспекция, что дело в массовом отравлении.