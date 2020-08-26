Как уборщику удалось стать миллиардером 

На сегодняшний день Ян Кум жертвует общественным организациям миллионы. А в школьные годы ему приходилось убирать магазины, чтобы заработать хотя бы на еду. «Рамблер» расскажет, как обычному уборщику удалось основать один из самых крупных мессенджеров.

Ян Борисович Кум родился в 1976 году в небогатой еврейской семье. Его отец работал строителем, а мама занималась домашним хозяйством. В их доме не было горячей воды и из-за долгов часто отключали электричество. Во время перестройки семья решила эмигрировать в США. Однако в Америку удалось перебраться только Яну и его матери, отец был вынужден остаться на родине из-за болезни.

Чтобы заработать хоть какие-то деньги, мама устроилась няней, а будущий миллиардер уборщиком в продуктовый магазин.

К 18 годам Кум стал увлекаться компьютерами, и самостоятельно начал заниматься программированием. Он познакомился с хакерами «w00w00» и вступил в их сообщество. Их заработок строился на проверке и создании систем безопасности. Благодаря полученным знаниям Яну удалось поступить в университет и устроиться в Ernst & Young (британская аудиторско-консалтинговая компания).

В 1997 году Кум познакомился с сотрудником Yahoo Брайаном Эктоном, который впоследствии и помог ему устроиться в компанию.

В 2009 году вместе с друзьями Алексом Фишманом, Игорем Соломенниковым и Брайаном Эктоном Ян решил придумать такое приложение, которое позволит бесплатно общаться с людьми в любой точке мира и сообщать своим близким и знакомым о своей занятости в конкретный момент.

Сначала почти никто не проявлял к нему интерес, но со временем мессенджером стало пользоваться все больше людей. Приложение было решено назвать WhatsApp. К 2013 году число пользователей перешло рубеж в 200 миллионов человек. А в феврале 2014 года Facebook купил приложение за 19 миллиардов долларов.

После сделки Ян Кум получил от компании один миллиард долларов и акции на девять миллиардов долларов.

Интересно, что мессенджер выкупила фирма, которая когда-то отказала Куму и Эктону в приеме на работу.