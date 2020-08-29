Почему Толстого отлучили от Церкви 

Лев Толстой — один из наиболее известных русских писателей и мыслителей. Графа уважали во всем мире, им восхищались, его «боготворили». Неудивительно, что для многих его отлучение от Церкви стало настоящим шоком. \Почему это произошло, расскажет «Рамблер».

Существует две версии того, как появился роковой документ об отлучении Толстого. По одной версии, инициатива всецело принадлежала Константину Победоносцеву , всесильному обер-прокурору Синода — главному надсмотрщику над церковью со стороны государства. Согласно другой версии, инициатором отлучения стал санкт-петербургский митрополит Антоний. В частных беседах он часто говорил о необходимости «приструнить зарвавшегося графа».

Как отмечают историки и богословы, постановление Синода было скорее констатацией свершившегося факта — выхода Толстого из Церкви, — нежели его принудительным исключением из нее. Лев Николаевич к тому моменту уже много лет не посещал служб и не участвовал в таинствах, открыто называя себя противником Церкви.

Тем не менее, отлучение писателя от церкви в феврале 1901 года произвело эффект разорвавшейся бомбы. Популярность графа в обществе была очень высока, и реакция образованного российского общества на решение Синода была однозначной — «произошла страшная, вопиющая несправедливость, реакционное бескультурное духовенство посягнуло на великого русского писателя».

Толстого быстро провозгласили жертвой режима, и над головой писателя засиял ореол мученика. Но среди газетной шумихи мало кто задумывался о том, что же все-таки произошло между русской церковью и Толстым.

Если рассматривать религиозные взгляды Льва Николаевича, можно сделать вывод, что он был не столько обличителем русской Церкви, сколько близок к отрицанию самой основы христианства. Таким образом, окажись Толстой в среде католиков-консерваторов, вероятно, его постигла бы та же участь. В России же церковники, вероятно, были для графа носителями тех взглядов, которые стали ему чужды, и оттого раздражали.

Ни одно из существующих учений не устраивало Толстого до конца, и в поисках «идеальной религии» он создал собственный кружок. В религию он развиться не успел, но «Евангелие от Толстого» все же было создано.

Главная опасность заключалась в другом — учение Толстого начало распространяться среди русской интеллигенции, входить в моду. Сам писатель приобрел ореол духовного учителя и наставника. Авторитет Православной церкви стремительно падал. Авторитет же Толстого столь же стремительно рос: приверженцев толстовского учения становилось с каждым годом все больше и больше.

В связи с этим появилась реальная угроза духовного бунта, и Церковь не могла позволить себе молчать. Именно попытка сформулировать и создать свое религиозно-нравственное учение и вызвало самую жесткую реакцию. Это и взрывало, по мнению церковных авторитетов, самую душу русского народа. Поэтому и опасен был Толстой, «толстовщина», и потому она и была так сильна.