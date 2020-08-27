Где на самом деле похоронили Бен Ладена 

Прошло семь лет с тех пор, как американские власти заявили о ликвидации террориста номер один, однако споры по поводу этого события не утихают. Много вопросов оставляет и способ захоронения бен Ладена

Избавились быстро

2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабаде во втором часу ночи по местному времени американским спецназом был убит Усама бен Ладен. Именно его власти США обвиняли в организации террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

История с ликвидацией террориста в изложении американских официальных лиц выглядит весьма запутанно. Многие обнародованные ими факты явно противоречат друг другу. Не стали исключением и подробности захоронения главного врага Америки.

По словам Пентагона, тело бен Ладена было доставлено на ближайшую от места ликвидации военно-морскую базу США, где были взяты его образцы ДНК. А дальше из провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан) на вертолете тело боевика переправили на авианосец «Карл Винсон», базировавшийся в Аравийском море. Приготовления к погребению в море, по словам представителя американских спецслужб, начались уже 3 мая в 01:10 по местному времени и закончились в 02:00. Было сделано несколько снимков убитого. Американский военнослужащий прочитал заранее подготовленные молитвы, которые были переведены на арабский. Затем тело покойного омыли, завернули в белый саван и поместили в мешок. Труп положили на слегка наклоненную доску, и он быстро «съехал» в воды Аравийского моря. Церемония, по свидетельству очевидцев, длилась меньше часа.

В переписке между американскими ведомствами, которую опубликовала служба WikiLeaks , подчеркивалось, что на похоронах бен Ладена не было ни одного рядового. О том, как был похоронен глава «Аль-Каиды» *, знали лишь несколько офицеров.

Скрыть навечно

После похорон американские власти заявили, что решение не предавать бен Ладена земле, а похоронить в море обусловлено лишь намерением не допустить, чтобы его могила превратилась в место паломничества. Примерно также Барак Обама объяснил решение не публиковать фотографии мертвого террориста. «Это было сделано из соображений национальной безопасности, так как снимки могли быть использованы в качестве инструмента пропаганды», — отметил президент. Некоторые СМИ выдвинули предположение, что военные опасались попыток выкрасть тело бен Ладена: в этом плане море оказалось самым надежным укрытием.

Однако американский спецназовец под псевдонимом Марк Оуэн заявил, что тело экс-главы «Аль-Каиды»* сразу отправили на военную базу для осмотра экспертами и в море он захоронен так и не был. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование убийства Усамы бен Ладена и сделал ряд любопытных заключений. По его словам, похороны в море, как того якобы требовал мусульманский обычай, всего лишь инсценировка. Ее придумали после того, как стало ясно, что объяснить смерть террориста атакой беспилотника уже не получится. В качестве доказательства своей версии Херш привел свидетельство одного из «морских котиков», согласно которому голову террориста «с несколькими пулевыми отверстиями», а также «некоторые части тела» положили в мешок и сбросили с вертолета в горах Гиндукуш.

В WikiLeaks, ссылаясь на письма сотрудников частной разведывательно-аналитической компании Stratfor , также утверждали, что официальная версия погребения Усамы бен Ладена «может не соответствовать действительности».

Некоторые источники со ссылкой на добытые хакерами документы высказывали мнение, что труп бен Ладена не бросали в море, а прямиком доставили в США. Любопытный момент. Сразу после того, как Обама объявил об уничтожении лидера «Аль-Каиды»*, вице-президент Stratfor Фред Бертон написал главе компании Джорджу Фридману : «По моим данным, тело уже у нас. Слава богу!» В другом опубликованном послании Бертон указывает, что «тело убитого террориста доставили на борт самолета ЦРУ , который должен переправить его в Институт патологии Вооруженных сил США, расположенный в штате Мэриленд». Американский информационный телеканал Fox News, опираясь на свои источники, утверждал, что тело бен Ладена какое-то время находилось под охраной на американской военной базе в Афганистане, а потом могло было быть погребено в Саудовской Аравии.

Одно из крупнейших международных агентств Associated Press, чтобы прояснить ситуацию с похоронами бен Ладена, направило запрос министерству обороны США . В ответ Пентагон сообщил, что не может найти фотографий или видеоматериалов данной церемонии. Военные чиновники также заявили, что не располагают данными о вскрытии или ДНК-тестах бен Ладена, как и любыми другими документами, описывающими захоронение террориста.

* (Аль-Каида) — запрещенная организация на территории РФ