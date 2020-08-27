Как быстро распознать психопата 

На первый взгляд психопат может казаться вполне обычным и даже приятным человеком. Однако зачастую он так или иначе обладает следующими чертами: сниженная способность к состраданию, эгоцентризм, лживость и поверхностные эмоции.

Но как распознать психопата в повседневной жизни? Ориентируясь на несколько признаков. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Не зевают

В 2015 году американские ученые провели исследование и выяснили, что психопаты зевают крайне редко. Это объясняется тем, что заразительность зевоты напрямую связана с эмпатией, а психопатам она чужда.

Предпочитают "дружить" с бывшими любовниками

Если ваш бывший партнер после расставания предлагает "остаться друзьями", задумайтесь, нет ли у него психопатических наклонностей. В своей книге "Свидания изнутри" психолог Поллет Шерман объясняет, что не все бывшие, желающие сохранить связь, психопаты, однако исключать тот вариант, что они ими все же являются, не стоит:

"Психопаты очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать связь с бывшими в корыстных целях, таких как постоянный доступ к сексу или заёмным деньгам. При этом они совершенно не заботятся, какое эмоциональное воздействие они оказывают на экс‑партнёров".

Чувствуют прилив сил по ночам

Австралийские ученые в 2013 году пришли к выводу, что среди психопатов гораздо больше "сов", чем "жаворонков". Данное исследование относилось ко всем представителям пресловутой темной триады, в которую помимо психопатов входят люди, которым присущ нарциссизм и макиавеллизм. По словам ученых, представители темной триады, как и многие другие хищники, выбирают ночь, потому что именно в это время большинство людей являются беззащитными.