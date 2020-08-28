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Кем был по национальности легендарный хоккеист СССР 

Русская семерка и ещё 2 6 часов назад
Кем был по национальности легендарный хоккеист СССР
Фото: Русская семерка
Валерий Харламов — легенда советского хоккея, "Легенда №17". Некоторые любители связывают его необычную по накалу эмоций и напряжения игру с национальностью, происхождением Валерия.

Кем он был по национальности

Родился в 1948 году. В семье Б. С. Харламова — русского, москвича и Бегонии (Кармен Ориве-Абад) — девушки, которую в двенадцатилетнем возрасте вывезли из охваченной революционным огнем Испании в 1937 году. Некоторые источники свидетельствуют, что мать Харламова испанка. Но это не совсем так. Она родилась в городе Бильбао, в баскской провинции. И была именно басконка, представительница европейского народа, который категорически не согласен с причислением себя к испанцам. Проживающий на территории современных Испании и Франции этнос имеет мало общего с любым из ныне представленных современных европейских.

Кто такие баски, теории их появления

Множество споров у ученых вызывает язык и обычаи басков. Euskara не имеет не только аналогов, но и родственных корней ни с одним из ныне применяющихся языков мира. Установлено, что его основа — аквитанская, доримская, но есть вполне обоснованные гипотезы о тесных связях баскского Euskara с языками Кавказа и доиндоевропейского (времен энеолита) населения этих мест.
Обычаи во многом схожи с теми, что существовали у финно-угорских народов и коренного населения Армении. Последняя версия — о единстве корней армян и басков, имеет массу доказательств в форме: — одинакового обозначения предметов и свойств; — элементов топонимики (схожие и одинаковые звучания в названии городов, рек, сел и пр.); — тайны обработки металлов, известной баскам и урартам.
Некоторые альтернативные историки и их исследования указывают на то, что баски— это потомки легендарных атлантов, непобедимых и гордых. Свою независимость баски отстаивали всегда и от всех. Даже могущественная Римская империя лишь частично смогла захватить их земли. При этом, встречая ожесточенное сопротивление всего баскского народа. Римляне — не единственные, кому не удалось сломить гордых басков. Не получилось это ни у кельтов, ни у греков, ни у финикийцев, мавров, вестготов, норманнов, наполеоновских войск и франкистов. Непокоренный и уникальный народ сохранил свою самобытность и загадочность.
Возможно, именно в тайне баскских корней кроется непобедимость советской Легенды 17. Непохожий на других, талантливый, играющий не только грамотно и результативно, но и красиво, таким Валерий Харламов запомнился всему миру.
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Комментарии 1
Люди , Другое , Валерий Харламов
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