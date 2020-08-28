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101-летний мужчина рассказал секрет «вечной молодости» 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
101-летний мужчина рассказал секрет «вечной молодости»
Фото: Lenta.ru
Моложавый столетний житель американского города Милуоки, штат Висконсин, поделился секретом своей «вечной молодости». Его слова приводит сайт телеканала TMJ 4.
Джейк Джейкобсон (Jake Jacobson) недавно отметил 101-й день рождения, но выглядит и говорит так, как будто он намного младше.

«Одна из первых проблем старения — это то, что ты отстаешь от жизни. Я каждый день читаю Wall Street Journal и, конечно, местную газету Милуоки. Я получаю издания Time, Sports Illustrated и Scientific American», — сказал Джейкобсон.

«Я не думаю, что есть какой-то секрет. Я считаю, что требуется немного дисциплины, хороших генов, упражнений и диеты. И вы должны больше общаться”, — отметил он.

Джейкобсон вышел на пенсию в 1981 году, в возрасте 64 лет. Он был вице-президентом по кадрам в финансовой компании компании.
Уже девять лет Джейкобсон живет в независимой квартире в доме престарелых. Он следит за своей диетой и остается физически активным. Раньше он бегал марафоны. «Это фантастическая эйфория, когда ты пересекаешь финишную линию. Я думаю, это сделало меня сильнее и увереннее», — сказал мужчина.
Он даже пишет еженедельный информационный бюллетень, который называет хорошей стимуляцией работы мозга. Кроме того, Джейкобсон не избегает технологий. Он любит пользоваться компьютером и поясняет: «Это почти как дружить с кем-то. Благодаря интернету, я не чувствую себя одиноким. Я сочувствую тем, у кого нет компьютера».
Пользоваться интернетом его когда-то научила покойная жена, которая была на 21 год младше его. «Я пытался отговорить ее от того, чтобы выходить за меня замуж. Говорил ей, что придется менять мои подгузники и возить меня в инвалидном кресле. Но она ответила, что никто не знает, что будет в будущем», — сказал Джейкобсон. Женщина умерла от рака в 2011 году.

«У меня есть замечательная подруга в нашем доме престарелых. Ее зовут Дженни Страйд (Jenny Stride). Она еще ребенок, ей 92 года», — рассказал американец.

Мужчина считает, что важно оставаться собой и быть добрым. Он доказывает своим примером, что с годами не обязательно терять изящество и шарм. «Моя философия — ведите себя с другими так, как хотите, чтобы другие вели себя с вами. Я хочу, чтобы меня запомнили как хорошего парня, и этого достаточно», — сказал он.
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Люди , Wall Street Journal
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