Лишившаяся рук Грачева решилась на съемку без протеза

«Мама-трансформер» устроила съемку, чтобы продемонстрировать, что в первую очередь важна личность и внутренние ценности, а не физические особенности.

Мама двоих детей Маргарита Грачева , пережившая трагедию из-за беспрецедентной жестокости супруга, решилась на смелый поступок. Девушка, три года назад потерявшая кисти рук, призналась, что до сих пор боится появляться на публике без протеза. Из-за его поломки она даже пропустила выпускной своего брата. И теперь «мама-трансформер», как называет себя сама Маргарита, впервые снялась в фотосессии, на некоторых снимках которой она не прячет поврежденную руку под протез.

"Давно хотела сделать это. Отчасти мне не нравится восприятие людей меня с железной рукой и без. Когда я с протезом, все смотрят, как на супергероя. А когда я с культей, в большинстве случаев это взгляды жалости",

— рассказала Маргарита. Она призналась, что этой съемкой хочет преодолеть внутренний барьер. Кроме того ей хотелось подчеркнуть, что важно не наличие или отсутствие части тела, а внутренние ценности и личность человека.

@margoritka1211

@margoritka1211

"У меня есть «ТОП» близких людей, которые приходят ко мне в гости и я не бегу надевать протез. Перед ними я не стесняюсь и так же комфортно себя чувствую. Сейчас я открываю доступ в этот «ТОП» и вам, и очень надеюсь что вы меня поддержите!",

— добавила Маргарита Грачева. Пользователи действительно поддержали девушку в ее смелом шаге. Многие отметили, что ее поступок отучает от привычки вешать на окружающих ярлыки. Также фоловеры усыпали девушку комплиментами, отметив ее красоту и неземной образ.

Возможно, девушке придали уверенности ее текущие отношения. Этим летом Маргарита Грачева рассказала о своем романе и сообщила, что в сентябре собирается выйти замуж.