«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России» 

Лидии из Москвы хватило одной поездки в Италию, чтобы влюбиться в эту страну. Пять лет назад она перебралась в Рим и поступила в университет. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о том, что она узнала об Италии и итальянцах.

Переезд

Я никогда не планировала уезжать из России и была равнодушна к путешествиям. Лет до 25 мой английский был на уровне London is the capital of Great Britain, не говоря уже о других иностранных языках.

Но все изменилось, когда я первый раз приехала в Италию в мае 2011 года. Навсегда запомню это чувство: я стою на смотровой площадке карликового государства Сан-Марино и в состоянии какого-то восторженного оцепенения смотрю на залитые солнцем зеленые итальянские холмы и море на горизонте. Это был стандартный экскурсионный автобусный тур по Италии, поэтому всего через пару дней я оказалась в Риме. Там я поняла: это мой город, и мое место здесь.

Рим — это любовь с первого взгляда, это место силы, слабости, хаоса, веры и красоты, магическое место со своей особой атмосферой, за которую ему можно простить абсолютно все

В 2012-м я начала учить итальянский с нуля, а летом 2013-го на целый месяц приехала в Рим в языковую школу. Я сняла комнату в тихом районе Остиенсе и, как выяснилось уже потом, совсем рядом со своим будущим университетом. Я ездила в школу на автобусе мимо здания ректората и с благоговением смотрела на него. Поступление в итальянский вуз казалось мне тогда чем-то из области фантастики. Однако когда я всерьез задалась вопросом о том, как же мне переехать в Италию, вариант с университетом, наоборот, оказался самым реальным из всех.

В последний год жизни в Москве я работала в крупной медийной компании и параллельно занималась большим проектом на фрилансе, поэтому выходных почти не было. В августе я с огромным облегчением уволилась и уехала в полнейшую неизвестность. Впереди были вступительные экзамены в университет и никаких гарантий, что я их сдам. Но я-то, конечно, знала, что сдам, иначе просто и быть не могло.

31 августа 2015 года у меня началась совершенно новая жизнь. С московской окраины я переехала в самый центр Рима, в район Сан-Джованни, откуда до Колизея меньше получаса ходьбы. Это просто не укладывалось у меня в голове!

Учеба

По российскому образованию я журналист, но при переезде я сразу отказалась от идеи поступать в магистратуру на журналистику в силу специфики профессии. Все-таки она привязана к языку, а итальянский мне не родной. Поэтому я решила начать все с нуля и поступила на бакалавриат по специальности «Языки и иностранные культуры» в университет Roma Tre.

@lisazh

Обучение в государственных вузах в Италии может быть как платным, так и бесплатным. Размер оплаты зависит от совокупного дохода семьи студента и наличия недвижимости. В моем университете суммы варьируются от символических 16 евро до двух тысяч евро в год. Учеба построена таким образом, что дает вам определенную степень свободы в выборе предметов и составлении учебного плана, но и ответственность полностью ложится на вас. Кроме того, существует довольно много организационных нюансов, о которых в секретариате университета не рассказывают, и вам придется самостоятельно читать о них в документах, регулирующих учебный процесс, или спрашивать в тематических форумах и группах в Facebook.

Насколько легко или сложно будет учиться, зависит от выбранной специальности, вашего российского бэкграунда ну и, конечно, желания. Нормативный срок учебы составляет 3,5 года для бакалавриата и 2,5 — для магистратуры, но в действительности учиться в университете можно хоть всю жизнь. Главное — регулярно оплачивать обучение.

Работа

Первые два года я продолжала удаленно работать на российское рекламное агентство. На втором году жизни в Риме добавилась подработка по выходным в ночном клубе в центре города. Бонусом к ней были захватывающие дух виды совершенно пустого ночного Рима. На третий год я начала работать с русским ивент-агентством, которое занимается проведением квестов, экскурсий, мастер-классов и организацией различных мероприятий в Италии.

Принято считать, что иммигрантам в Италии сложно найти работу. Это не совсем верно. Технологических стартапов здесь, конечно, нет, и в банк вы вряд ли устроитесь, но в сфере обслуживания всегда есть вакансии — туристические агентства, гостиницы, рестораны, магазины, а знание русского языка станет несомненным преимуществом

Часто работу находят через знакомых, потому что блат, который по-итальянски называют nepotismo, здесь развит еще сильнее, чем в России. Конечно, сейчас ни о каком туризме говорить не приходится из-за коронавирусной пандемии, но рано или поздно жизнь вернется в нормальное русло.

Отношение к русским

В Риме и в целом в Италии достаточно большая русскоговорящая диаспора. В университете многие учат русский язык, есть большой интерес к России и русской культуре в целом. Один мой однокурсник, например, учил русский по сериалу «Кухня» и рэп-баттлам.

Некоторые итальянцы, когда узнают о том, что я из Москвы, работала на телевидении и бросила все это, чтобы жить и учиться в Риме, хватаются за голову: «Зачем ты вообще сюда приехала?». Многие хотят побывать в Москве и Санкт-Петербурге, есть даже те, кто мечтает прокатиться на поезде по Транссибу!

@lisazh

Стереотипы о русских забавляют, но порой вызывают грусть. Один раз нас с подругой на полном серьезе спросили, как нам удалось уехать из страны. Пришлось отшучиваться, что мы дети дипломатов!

Итальянцы боятся русской зимы, не верят в то, что летом у нас бывает жарко, удивляются, когда я говорю, что не пью водку, и считают, что русские девушки — самые красивые в мире. Некоторые при этом считают, что еще и самые доступные.

Климат

Русские в Италии постоянно мерзнут, чем вызывают искреннее недоумение и постоянные шутки итальянцев. А дело в том, что в России мы привыкли зимой к отоплению 24/7, в Италии же такую роскошь могут позволить себе немногие. Ситуация усугубляется тем, что во многих итальянских квартирах мраморные полы, которые просто не успевают прогреться за те несколько часов, когда есть отопление. Как результат — у всех итальянцев хронический насморк с октября по апрель.

Зимой приходится спать в теплой пижаме, шерстяных носках и под двумя одеялами. Одну особенно холодную зиму я даже спала в шапке

Вообще, итальянцы очень любят жаловаться на погоду, зимой — на холод и дожди, а летом — на жару. Смена времен года происходит достаточно резко. Вчера ты еще ходил в сапогах, а сегодня уже можно переобуваться в босоножки. Многие межсезонные вещи, которые я привезла из Москвы, я ношу всего лишь пару раз в год, в Риме для них просто нет подходящей погоды.

Итальянцы и итальянки

Предлагаю сразу отбросить все стереотипы об итальянских мужчинах, все эти «итальянцы до пенсии живут с мамами», «итальянцы — лучшие любовники», «итальянцы красиво ухаживают», кроме одного: среднестатистический итальянский мужчина действительно хорошо выглядит и стильно одевается.

В итальянском Тиндере можно встретить как ловеласа, ищущего приключений, так и серьезного мужчину в поисках спутницы жизни. Однако заводить семью итальянцы не спешат. Отчасти это связано с тем, что развод в Италии — долгий, сложный и дорогостоящий процесс, который часто оставляет мужчину ни с чем, особенно если в семье есть дети.

Многие пары встречаются еще со школы, по 15-17 лет, а официально оформляют отношения и заводят детей ближе к сорока. Нередко можно встретить мужчин слегка за 40, которые никогда не были женаты, для Италии это норма.

Понятие «молодость» у итальянцев имеет весьма размытые возрастные границы. Например, по итальянским меркам я в свои 35 еще очень молода, и мне рано задумываться о семье и детях

В Италии все еще принято, что на свидании платит мужчина, правда, маятник уже качнулся в другую сторону, и виной тому излишне эмансипированные итальянки, которые предпочитают платить сами за себя (а иногда еще и за мужчину), чтобы ни от кого не зависеть. Но лично я никогда не сталкивалась с тем, чтобы мужчина в ресторане предлагал разделить счет.

Итальянские женщины, в основной своей массе, не отличаются какой-то особой красотой или ухоженностью, а плюс ко всему еще и часто пренебрегают солнцезащитными средствами, в результате чего выглядят старше своего возраста. Молодые девушки в повседневной жизни носят джинсы и кеды и почти не пользуются косметикой. А вот итальянские синьоры 45+ — совсем другое дело! Элегантные, с аккуратно уложенными волосами, на каблуках — ими невозможно не любоваться!

Менталитет

Любой, кто хоть раз был в Италии, скажет, что итальянцы невероятно дружелюбны, общительны и открыты. Это верно лишь отчасти. Тебе действительно все и везде улыбаются, делают комплименты, приглашают непременно приехать в Италию снова и угощают «Лимончелло» за счет заведения. Но все это несколько поверхностно. Как однажды сказал мой университетский преподаватель английского, лондонец, который больше 35 лет живет в Риме: «Чтобы итальянцы пригласили тебя на воскресный обед к себе домой, должны пройти годы».

Эта фраза очень точно отражает отношение итальянцев к чужакам. Они дружелюбны и вежливы, но заводить близкую дружбу не спешат. За пять лет жизни в Риме у меня появилось много итальянских знакомых, но друзья — только русскоговорящие

Повседневная жизнь так или иначе крутится вокруг еды. Итальянцы редко встречаются просто так погулять в парке — они встречаются, чтобы выпить кофе в баре, сходить на аперитив или поужинать вместе. Все новые знакомые интересуются тем, что ты ела сегодня на обед и какая кухня тебе больше нравится — русская или итальянская. Вечером в общественном транспорте люди по мобильному громко обсуждают со своими домашними и вторыми половинами, что они будут есть на ужин. А еще здесь считается нормальным рассказывать малознакомым людям об особенностях своего пищеварения и менструального цикла. К этому я так и не смогла привыкнуть.

Итальянский ритм жизни, как известно, очень неторопливый, размеренный и гедонистический, наполненный бесконечными перерывами на кофе и общением. Поначалу я наслаждалась этой атмосферой всеобщей расслабленности и училась расслабляться сама. Я приехала в Рим порядком уставшая от суетной московской жизни и хотела притормозить и научиться жить по-другому. Однако через несколько лет я, как ни странно, заскучала по людям с макбуками в кафе и ощущению, что ты находишься там, где происходит что-то важное.

Для того чтобы жить в Италии, нужно ее очень любить и ни в коем случае не подходить к ней с российскими и уж тем более с московскими мерками. Забудьте о документах, выданных в день обращения, молниеносных банковских переводах, отлаженной системе городского общественного транспорта, выборе мест в кинотеатре и прочих благах современной жизни. Отсюда никогда не полетят ракеты в космос. Здесь, что греха таить, вряд ли когда-то будет даже вай-фай в метро. Хотя совсем уж недооценивать Италию не стоит, ведь именно здесь было сделано одно из главных открытий в области нейрофизиологии — открытие «зеркальных» нейронов.

Я часто слышу от итальянцев о какой-то особой смелости, которой якобы должен обладать человек вроде меня для того, чтобы сняться с насиженного места и ввязаться в авантюру с переездом. На самом деле мной двигало и движет то, о чем часто говорят в интервью актеры, отвечая на вопрос, почему они выбрали свою профессию: возможность прожить множество жизней. Для меня эмиграция — это шанс прожить еще одну жизнь, совсем не похожую на предыдущую.

@lisazh

Останусь ли я в Риме навсегда? Несмотря на всю мою любовь к нему, вряд ли. Потому что я искренне надеюсь, что у меня в запасе есть еще парочка «жизней».