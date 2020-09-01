За что казнили мошенника Юрия Ладжуна

Когда этого мошенника судили, за него вступились те, кто должен был обвинять — преданные Ладжуном советские гражданки. Тем не менее приговор, вынесенный в отношении этого жулика и убийцы, был одним из самых суровых.

Советский Ален Делон

Аленом Делоном брачного афериста Юрия Ладжуна прозвали сыщики, пытавшиеся в 60-х годах разыскать коварного обольстителя, который курсировал в поисках одиноких сердец по СССР.

На советские экраны как раз вышел фильм «Черный тюльпан» с французским актером-красавцем в главной роли. Как впоследствии выяснилось, Юрий Ладжун действительно очень походил на зарубежного актера и внешне, и своим обаянием.

Женский конвейер

В милицию о проделках неизвестного соблазнителя, обманщика и вора, воплотившего образ Остапа Бендера , «кинувшего» мадам Грицацуеву, впервые сообщили во второй половине 60-х годов. Затем из разных регионов Советского Союза стали поступать новые аналогичные заявления. Преступник успевал за несколько дней «обработать» и обворовать не одну одинокую женщину.

В Калуге он предстал перед 30-летней командировочной Натальей Орловской в образе московского научного работника Николая Пущина. Пригласил в кино на фильм с Аленом Делоном.

Наталья поразилась сходству киношного артиста с ее новым знакомым. Потом были ресторан, разговоры о науке. Ладжун осыпал женщинукомплиментами. Выбрав момент, аферист сообщил очарованной им даме, что поиздержался в дороге, и Орловская сама одолжила обманщику 250 рублей. С этими деньгами Ладжун и пропал.

Что интересно, удостоверение, которым Ладжун козырял, он тоже украл, также обманув женщину. Случайное знакомство в такси, попутчик называет свой адрес и сообщает, что едет в командировку. Мошенник отправляется к нему домой, врет жене обладателя удостоверения, что он — коллега мужа и ему негде ночевать. Та оставила Ладжуна на ночь. Жулик крадет документы и немалую сумму накопленных супругами денег.

Когда милиционеры попросили женщину описать преступника, та просто показала им журнал «Советский экран» с фото Алена Делона: «Вот, как вылитый».

В Кемерове «Ален Делон» в ресторане обокрал подвыпившего физика-ядерщика Пшенцов, незаметно стащив у него документы и деньги. Милиционеры, сверив описание преступника со словесным портретом брачного афериста, решили, что теперь этот ходок наверняка будет обманывать женщин под видом физика — профессия-то на тот момент была престижная.

Классический остапобендеровский вариант со свадьбой и последующим побегом с наворованным добром был осуществлен Ладжуном в Минске. Представившись девушке Наде ученым, преследуемым агентами иностранных спецслужб, жулик вовлек минчанку в круговорот страстей.

Выйти замуж за «пылающего от любви» Ладжуна Надя согласилась уже на следующий день после их знакомства. Наутро после первой брачной ночи мошенник вместе с ценными вещами, подаренными на свадьбу, исчез.

С собой он уносил морской кортик и отпускное свидетельство флотского офицера Чуркина. К слову, аналогичную историю со свадьбой Ладжун потом провернул в Одессе.

Он представился капитаном дальнего плавания, который ходит в «загранку», заведующей теплоходным рестораном Анне Ворониной . Занял у нее деньги, потом поехал к родителям Анны, втерся в доверие к старикам и в итоге обобрал и их.

Как его поймали

Информация о «подвигах» неизвестного брачного афериста поступала к следственно-оперативной группе, занимающейся розыском преступника, практически еженедельно: жулик колесил по республикам СССР и «всплывал» то в одном, то в другом месте. Фотороботы мошенника были разосланы по всем отделениям милиции Советского Союза.

И вот в Свердловске бывший армейский сослуживец Ладжуна опознал афериста — Юрий Ладжун надул и его.

Они вместе ехали в поезде, Ладжун одолжил у товарища 20 рублей и тайком сошел на ближайшей станции. Оперативники собрали всю имеющуюся на Ладжуна информацию и вскоре вышли на его след.

На брачного афериста навела гатчинская буфетчица, которую тот безуспешно пытался охмурить и потом переключился на ее подчиненную. В доме очередной «невесты» жулика и взяли.

Не только мошенник, но и убийца

Сломленный под тяжестью улик Ладжун признался в совершенных им преступлениях. Он сообщил оперативникам, что никогда не хотел зарабатывать честным трудом, а впервые стал на путь мошенничества, будучи 20-летним.

Следствие установило, что Ладжун охмурил и обокрал в общей сложности 72 женщины, причем одну из них, прежде чем обворовать, убил. Советского «Алена Делона» по приговору суда расстреляли. Поразительно, но его жертвы умоляли не назначать столь суровую меру наказания. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.