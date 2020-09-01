Гейши были куртизанками: так ли это на самом деле 

Вокруг гейш ходит множество мифов и домыслов, большинство из которых не имеют ничего общего с реальностью. Один из самых распространенных гласит, что гейши были секс-работницами. Но так ли это на самом деле? "Рамблер" попробовал разобраться.

Слово "гейша" буквально переводится как "человек искусства". Эти женщины, как правило, развлекали гостей на банкетах о‑дзасики у знатных господ: они играли на музыкальных инструментах, танцевали, вели светскую беседу, веселили народ и разливали напитки.

Помимо этого, гейши были ответственными за различные салонные игры на мероприятиях. К примеру, они устраивали тосэнке (бросание веера в цель) и подначивали гостей сыграть в японский аналог игры "камень, ножницы, бумага". По традиции проигравшие должны были выпить сакэ.

Если гейше требовалось обеспечить музыкальное сопровождение банкета, то она играла на сямисэнах (нечто вроде японской балалайки), ко-цузуми (японский барабан, который держат на плече) и фуэ (флейте). Если же гости хотели посоревноваться в сложении хайку, рисовании или танцах, гейши также принимали во всем этом участие.

Официально гейшам запрещали оказывать услуги сексуального характера даже по собственному желанию. Более того, им нельзя было даже близко появляться рядом с юдзе — японскими ночными бабочками.

Но откуда же тогда возник миф о том, что гейшам приходилось ложиться в постель к своим господам? Считается, что данное заблуждение появилось благодаря американским военным после Второй мировой войны. В те времена многие проститутки выдавали себя за гейш для того, чтобы больше зарабатывать. Американцы не разбирались, кто есть кто на самом деле, поэтому в конце концов данные понятия смешались.