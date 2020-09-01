Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гейши были куртизанками: так ли это на самом деле 

Мира Маркина 3 часа назад
Гейши были куртизанками: так ли это на самом деле
Фото: depositphotos.com
Вокруг гейш ходит множество мифов и домыслов, большинство из которых не имеют ничего общего с реальностью. Один из самых распространенных гласит, что гейши были секс-работницами. Но так ли это на самом деле? "Рамблер" попробовал разобраться.
Слово "гейша" буквально переводится как "человек искусства". Эти женщины, как правило, развлекали гостей на банкетах о‑дзасики у знатных господ: они играли на музыкальных инструментах, танцевали, вели светскую беседу, веселили народ и разливали напитки.
Помимо этого, гейши были ответственными за различные салонные игры на мероприятиях. К примеру, они устраивали тосэнке (бросание веера в цель) и подначивали гостей сыграть в японский аналог игры "камень, ножницы, бумага". По традиции проигравшие должны были выпить сакэ.
Если гейше требовалось обеспечить музыкальное сопровождение банкета, то она играла на сямисэнах (нечто вроде японской балалайки), ко-цузуми (японский барабан, который держат на плече) и фуэ (флейте). Если же гости хотели посоревноваться в сложении хайку, рисовании или танцах, гейши также принимали во всем этом участие.
Официально гейшам запрещали оказывать услуги сексуального характера даже по собственному желанию. Более того, им нельзя было даже близко появляться рядом с юдзе — японскими ночными бабочками.
Но откуда же тогда возник миф о том, что гейшам приходилось ложиться в постель к своим господам? Считается, что данное заблуждение появилось благодаря американским военным после Второй мировой войны. В те времена многие проститутки выдавали себя за гейш для того, чтобы больше зарабатывать. Американцы не разбирались, кто есть кто на самом деле, поэтому в конце концов данные понятия смешались.
Видео дня. Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Комментарии 1
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему смерть от хлеба может быть мучительной
Почему смерть от хлеба может быть мучительной
Какие обычаи украинцев удивляют русских
Какие обычаи украинцев удивляют русских
Подглядывание в бане: как на Руси за это наказывали
Подглядывание в бане: как на Руси за это наказывали
Видео
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
10:47
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Вещи
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
К Земле несется астероид размером с многоэтажку
00:29
К Земле несется астероид размером с многоэтажку
Безумный мир
«Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек»
00:21
«Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек»
Истории Другое
Самые изворотливые шарлатаны в истории
10:44
Самые изворотливые шарлатаны в истории
Люди Истории
Малыш улетел от родителей на воздушном змее
00:21
Малыш улетел от родителей на воздушном змее
Люди Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение