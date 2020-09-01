Как живет серферша, которую муж отбил от акулы

35-летняя австралийка Шантель Дойл несколько недель назад была атакована большой белой акулой.

Ученый-натуралист Дойл занималась серфингом со своим мужем Марком Рэпли, когда акула напала на нее. Животное схватило ее за правую ногу и нанесло страшные травмы — но женщина все равно не винит акулу в произошедшем.

Я подумала, что могу умереть. Я схватила серф и начала звать на помощь. Я не была готова умереть, я молила о помощи,

— цитирует серфершу Daily Mail.

Шантель вспоминает, что почувствовала, как ее ногу что-то сильно сжало. Она нашла в себе силы выбраться из воды на доску, но акула не отпускала ее. Боли не было — женщина чувствовала только давление.

Тут на помощь подоспел муж. Он наклонил серф так, чтобы акула показалась из воды и стал наносить удары по носу животного. Благодаря его действиям Шантель удалось отбить у морского хищника и спасти.

Травмы значительно повлияли на качество жизни Шантель. Она говорит, что на восстановление перекушенных нервов понадобиться больше года. Повреждены колено, артерии, мышцы, кости, потеряна чувствительность и подвижность ноги. Акулу она не винит и сейчас учится ходить на костылях и передвигаться в кресле.

Я натуралист. Наши океаны — это кровеносная система мира, здоровый океан с богатым животным миром немыслим без акул,

— говорит она.