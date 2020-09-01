Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как после страшных травм живет серферша, которую муж отбил от акулы 

WMJ.ru 1 час назад
Как живет серферша, которую муж отбил от акулы
Фото: 9 News / скриншот
35-летняя австралийка Шантель Дойл несколько недель назад была атакована большой белой акулой.
Ученый-натуралист Дойл занималась серфингом со своим мужем Марком Рэпли, когда акула напала на нее. Животное схватило ее за правую ногу и нанесло страшные травмы — но женщина все равно не винит акулу в произошедшем.

Я подумала, что могу умереть. Я схватила серф и начала звать на помощь. Я не была готова умереть, я молила о помощи,

— цитирует серфершу Daily Mail.
Шантель вспоминает, что почувствовала, как ее ногу что-то сильно сжало. Она нашла в себе силы выбраться из воды на доску, но акула не отпускала ее. Боли не было — женщина чувствовала только давление.
Тут на помощь подоспел муж. Он наклонил серф так, чтобы акула показалась из воды и стал наносить удары по носу животного. Благодаря его действиям Шантель удалось отбить у морского хищника и спасти.
Травмы значительно повлияли на качество жизни Шантель. Она говорит, что на восстановление перекушенных нервов понадобиться больше года. Повреждены колено, артерии, мышцы, кости, потеряна чувствительность и подвижность ноги. Акулу она не винит и сейчас учится ходить на костылях и передвигаться в кресле.

Я натуралист. Наши океаны — это кровеносная система мира, здоровый океан с богатым животным миром немыслим без акул,

— говорит она.
WMJ.ru: последние новости
Оставшаяся без руки из-за мужа-тирана Маргарита Грачева впервые снялась без протеза Оставшаяся без руки из-за мужа-тирана Маргарита Грачева впервые снялась без протеза Мать невесты произнесла чудовищную речь на свадьбе, за что ее выгнали с праздника Мать невесты произнесла чудовищную речь на свадьбе, за что ее выгнали с праздника Летучая пришла на выставку азиатского стрит-арта в черном мини и на шпильках, а Рогов — в шортах и меховых тапках Летучая пришла на выставку азиатского стрит-арта в черном мини и на шпильках, а Рогов — в шортах и меховых тапках
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему смерть от хлеба может быть мучительной
Почему смерть от хлеба может быть мучительной
Кем был по национальности легендарный хоккеист СССР
Кем был по национальности легендарный хоккеист СССР
Какие обычаи украинцев удивляют русских
Какие обычаи украинцев удивляют русских
Видео
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
10:47
Секретные функции лифта, о которых мало кто знает
Вещи
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
02:20
Как девушке удалось овладеть запрещенной профессией
Люди
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
12:30
Что скрывали о московской Олимпиаде-80
Истории
В подмосковной реке нашли живого крокодила
00:53
В подмосковной реке нашли живого крокодила
Безумный мир
К Земле несется астероид размером с многоэтажку
00:29
К Земле несется астероид размером с многоэтажку
Безумный мир
«Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек»
00:21
«Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек»
Истории Другое
Самые изворотливые шарлатаны в истории
10:44
Самые изворотливые шарлатаны в истории
Люди Истории
Малыш улетел от родителей на воздушном змее
00:21
Малыш улетел от родителей на воздушном змее
Люди Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение