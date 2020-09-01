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Смерть Михаила Фрунзе: какие остались вопросы 

Русская семерка 5 часов назад
Смерть Михаила Фрунзе: какие остались вопросы
Фото: Русская семерка
История о том, что Михаила Фрунзе «зарезали» на операционном столе по распоряжению И. В. Сталина, на протяжении многих лет не дает покоя историкам. В то же время на роль заказчиков убийства одного из виднейших командиров Красной армии претендуют и другие не менее влиятельные политические деятели тех лет.

Пильняк — повесть на заказ

Самое смешное, что версия о том, что Фрунзе «заказал» Сталин родилась из художественного вымышленного произведения писателя Бориса Пильняка — «Повесть непогашенной луны». В своем произведении автор настолько красочно изложил данную версию, что она была принята за правду. При этом надо признать, что Пильняка в СССР откровенно не любили.

Максим Горький обвинял его в антисемитизме, а читатели в буржуазности.

Неудивительно, что в 1937 году Борис Пильняк попал под каток репрессий и был расстрелян. Не исключено, что здесь, как раз и приложил руку Сталин, отомстив писателю за то, что тот «повесил» на него смерть Фрунзе.

Троцкий против Фрунзе

Как ни странно, но у Сталина не было причин уничтожать Фрунзе. Наоборот тот ему был жизненно необходим в его яростной борьбе с Троцким. В то же время у Льва Давыдовича, действительно, было достаточно оснований не любить Фрунзе. В Гражданскую войну создатель Красной армии Троцкий открыто обвинял Фрунзе в военных преступлениях и самовосхвалении.
Позднее, он не мог простить Фрунзе, что тот занял вместо него пост Председателя РВС. Тем более что русский по происхождению Фрунзе являлся убежденным державником, как и Сталин, в отличие от придерживающегося левых взглядов Троцкого. А уж когда Фрунзе начал сокращение командного и рядового состава Красной армии с 2 000 000 до 500 000 человек, в первую очередь, вычищая ставленников Троцкого, они и вовсе стали непримиримыми врагами.

Первые тревожные звонки для Фрунзе прозвучали в 1925 году, когда он дважды попал под машину и чудом выжил.

Хотя машины в те годы в Москве были большой редкостью и ездили с относительно небольшой скоростью. Фрунзе намека не понял и потребовал себе в замы легендарного комбрига Котовского. Назревал триумвират в армии: Фрунзе-Буденный-Котовский.
На политическом поле их поддерживал Сталин. Оппонентом выступал Троцкий и его окружение. Первым неизвестные силы ликвидировали Котовского, а за ним под ножом хирурга умер Фрунзе.

Кто приказал «зарезать» Фрунзе?

Спустя полгода появляется явно заказная повесть Пильняка, бросающая тень подозрения на Сталина, а начальником Генштаба назначается ставленник Троцкого — Тухачевский. Расклад сил в армии меняется не в пользу Сталина.
Пильняк, в это время, испугавшись своей смелости, отсиживается в Китае, наблюдая со стороны, чем кончатся политические войны в Москве. Не дождался, вернулся. Очевидно, он полагал, что политические силы, убравшие Фрунзе и Котовского, чтобы расчистить дорогу к власти Тухачевскому победили. Пильняк просчитался.
Троцкого вывели из Политбюро, лишили всех должностей, и в скором времени можно было ожидать разгрома всех его протеже. Что, в общем-то, и произошло. Наступили времена репрессий 1930-х годов, во время которых Сталин во многом отомстил тем тайным силам, которые ранее уничтожили многих видных красных командиров, включая Михаила Фрунзе и Григория Котовского.
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Люди , Максим Горький , Михаил Фрунзе , Григорий Котовский , Генштаб
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