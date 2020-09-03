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Елизавета II перенесла тяжелое расстройство психики 

Lenta.ru и ещё 2 8 часов назад
Елизавета II перенесла тяжелое расстройство психики
Фото: Lenta.ru
Королева Великобритании Елизавета II перенесла тяжелое расстройство психики, говорится в новой биографической книге Венди Холден «Гувернантка». Об этом сообщает The Sun.
В детстве у королевы случались панические атаки. Также она страдала от навязчивых мыслей. Это заметила ее гувернантка Мэрион Кроуфорд. «Она страдала от обсессивно-компульсивного расстройства. Елизавета привыкла выстраивать свои карандаши в совершенно прямые линии, чтобы чувствовать себя в безопасности», — рассказывала гувернантка.
Отмечается, что будущая королева могла просыпаться по несколько раз за ночь, чтобы привести в порядок свою обувь и одежду.
Мэрион Кроуфорд — шотландская гувернантка. Она обучала детей короля Георга VI и его жены Елизаветы — принцесс Елизавету и Маргарет. В 1950 году она против воли дворца выпустила книгу «Маленькие принцессы», в которой рассказала о своей службе в королевской семье. После публикации книги члены монаршей семьи навсегда оборвали с Кроуфорд все связи.
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Комментарии 2
Люди , Другое , Елизавета II
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