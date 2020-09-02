Что стало с детьми Чаушеску 

Президент Румынии Николае Чаушеску известен тем, что его правление закончилось государственным переворотом. Сначала ему удалось бежать из столицы, но потом Чаушеску вместе с супругой захватила армия и они предстали перед трибуналом.

У президента было трое детей, которых тоже обвиняли в разрушении страны. "Рамблер" рассказывает, что с ними стало.

Валентин Чаушеску

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Старший сын президента был приемным и был далек от политики. После учебы в Бухаресте он получал образование в Лондоне, а потом вернулся на родину. На момент революции он работал в Институте атомной физики в Бухаресте, был менеджером футбольной команды "Стяуа". Кроме того, он был избран в члены ЦК РКП. Историки предполагают, что это было инициативой его отца, так как сам Валентин вел закрытую жизнь и не вмешивался в политику.

После революции в 1989 он вместе с другими детьми был арестован, а спустя год его выпустили. Сейчас ему 72 года, он все еще живет в Румынии и избегает общения с журналистами. У него есть двое детей: сын Валентин и дочь Александра.

Зоя Чаушеску

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Единственная дочь президента занималась математикой и работала научным сотрудником в институте математики румынской академии. В 1980 году она вышла замуж за инженера Мирчу Опряна. Ходили слухи, что он женился, чтобы войти в клан Чаушеску, но супруги не развелись даже спустя несколько лет после революции.

Зоя, как и другие дети, была арестована и восемь месяцев провела в тюрьме, а потом была отпущена. Ее личная жизнь стала достоянием журналистов после революции. О ней ходили разные слухи о том, что она нимфоманка и злоупотребляет алкоголем, но никаких доказательств этому не было.

В 2001 году ее соседи рассказали, что она практически не выходит из дома днем, а бывает во дворе только по ночам, собирает бутылки и сдает их за деньги. Ее лишили всех научных степеней и званий и не брали на работу. Уже тогда появились слухи о том, что женщина больна онкологией. В 2006 году Зоя умерла от рака легких.

Нику Чаушеску

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Младший сын президента вел разгульный образ жизни и, если бы он жил в современном мире, его бы называли "золотой молодежью". При этом, несмотря на его страсть к женщинам, алкоголю и азартным играм, историки уверены, что Николае видел в своем младшем сыне преемника. В конце 80-х он стал членом исполкома РКП, а потом стал главой местного комитета партии в городе Сибиу.

Ходили слухи о том, что за азартными играми сын Чаушеску летал в Лас-Вегас, якобы из-за его зависимости отец запретил в Румынии бридж.

После революции Нику арестовали и приговорили к 20 годам заключения. На суде он оправдывался и говорил, что не помнил, как отдавал приказы стрелять по демонстрантам, так как был в запое. В 1991 году его срок сократили до 16 лет, а в 1992 и вовсе отпустили из-за цирроза печени. Друзья Нику собрали деньги ему на операцию в одной из больниц Вены, но он скончался прямо на операционном столе в 1996 году.