Как баронесса-«пророчица» довела Александра I до слез

Среди ближайшего окружения императора Александра I было множество значительных личностей, увлекавшихся, как пишет источник того времени, различного рода иностранными проповедниками и мистиками типа Эммануила Сведенборга, а также «туманными мистическими теориями и фанатическим пиетизмом».

По мнению Великого Князя Николая Михайловича Романова, известного историка, вслед за императором «все русское общество увлекалось, если не в равной степени, то все-таки следило со вниманием за толками, сектами и проповедниками, как православными (Филарет, Фотий), так и сектантскими».

Важную роль в распространении пиетизма и мистических учений в России того периода играл также князь А. Н. Голицын, назначенный Александром обер-прокурором святейшего синода, а позднее — министром народного просвещения и духовных дел (для данной статьи важно отметить, что Анна Голицына, сопровождавшая баронессу де Крюденер в Крым, была его родственницей).

Лишь только к 1821-1822 годам, в связи с усилением Алексея Аракчеева и его полицейской политики, большинство из вышеупомянутых личностей и сектантских движений перестали поддерживаться государем. Именно этим временем, пожалуй, следует завершить период усиленного интереса мистицизмом в биографии Александра I.

В период, предшествующий усилению Аракчеева, особенно сильное влияние на распространение мистицизма в России в эпоху Александра оказала провидица и миссионер Юлиана Крюденер, под чьим непосредственным влиянием император находился с 1814 года по 1821.

Юность и осознание своей миссии

Баронесса Беата Барбара Юлиана фон Крюденер (1764-1824; в некоторых источниках ее фамилия звучала как «Криднер», «Криденер» или презрительно «Криднерша») была интереснейшей фигурой александровской эпохи.

Родившаяся в Риге в 1764 году, она получила светское образование и в возрасте 18 лет была выдана замуж за барона Алексея Константиновича Бурхарда фон Крюденера (1746-1802), российского посла в Курляндии. Возможно, что на формирование взглядов баронессы оказали влияние идеи ее отца, известного масона. С мужем она то жила вместе, то расставалась, путешествуя по Европе и печатая свои сочинения. Некоторые из ее сочинений, а в особенности сентиментальный роман «Валери», сочиненный на французском, имели значительный успех в обществе того времени.

Однако, начиная с 1804 года, баронесса оставляет писательскую деятельность и становится на путь мистической проповедницы, предсказывая различные глобальные события и потрясения, ожидающие мир в ближайшем будущем.

Литератор Шарль де Сент-Бев сказал о де Крюденер так: «Она испытывала огромную необходимость в том, чтобы мир узнал о ней… Самолюбие, вечное самолюбие…».

Успеху пророчицы способствовала неспокойная международная обстановка той эпохи, а также ее привлекательная внешность: несмотря на не слишком юный возраст, она продолжала источать привлекательность, молодость и обаяние.

Если говорить о теологической стороне ее деятельности, то она состояла преимущественно из эсхатологических предсказаний и призывов объединения христиан разных толков в некую единую семью, связанную именем Христа.

Знакомство, дружба и конфликт с императором Александром I

В 1815 году баронесса находилась в небольшом городке Шлюхтерне, проповедуя свои идеи местным крестьянам и призывая их продать имущество ради спасения от грядущих бедствий. Недалеко от этого места, в Гейльбронне, пребывал и император Александр. По словам источника, расстроенный неудачным для России Венским конгрессом и бегством Наполеона, Александр размышлял о будущем и настоящем Европы над открытой книгой Библии. Как раз в этот момент ему сообщили о приезде пророчицы; Александр воспринял это совпадение как знак провидения.

В течение трех часов пророчица говорила ему о своем учении, а император рыдал как дитя, пряча лицо в ладонях.

После беседы с де Крюденер он сказал, что «наконец-то обрел покой».

После этого в течение длительного времени Александр часто общался с баронессой и прислушивался к ее идеям. Ее принимали крупнейшие политики и общественные деятели того времени, а слово пророчицы имело большой вес. Некоторые источники утверждают, что именно под ее влиянием император пришел к идее создания Священного союза (la Sainte Alliance), в который вошло большинство европейских государств того времени.

В 1820 году император предоставил возможность всем немецким и швейцарским хилиастам (милленариям), слушавшим проповеди баронессы, беспрепятственно переехать в Крым и поселиться там.

Тем не менее, когда в 1821 году де Крюденер стала требовать от императора немедленной поддержки восстания грека Ипсиланти, император посчитал это слишком откровенным вмешательством во внутриполитические дела России.

Вскоре после этого он остановил проповедническую деятельность баронессы и перестал прислушиваться к ее мнению. В длинном письме он любезно указал де Крюденер на необходимость прекратить ее деятельность и немедленно покинуть Санкт-Петербург.

Последние дни в Крыму

Впав в немилость после 1821 года, баронесса провела остаток своих дней в Крыму в обществе влиятельных «послушниц ее религиозного экстаза».

Приехав туда весной 1824 года в сопровождении княгини Анны Голицыной, баронесса остановилась в Феодосии, где продолжала заниматься своей мистической деятельностью и организацией швейцарской колонии.

По некоторым сведениям, узнав о бедственном положении приехавших в Крым по ее наущению иностранных колонистов, баронесса сказала:

«Благо, совершенное мною, продлится; зло, совершенное мною (ибо как часто я принимала за глас Божий то, что было всего лишь плодом моего воображения и гордыни!), загладит милость Божья».

В октябре того же года де Крюденер направляется в приморский поселок Кореиз, где находилась дача ее покровительницы, княгини Голицыной. Из-за усиливающейся болезни провидица была вынуждена остановиться в Карасубазаре (современный Белогорск). Последние дни она провела в этом городе в поместье, принадлежавшем местной армяно-католической общине.

В декабре 1824 года баронесса умирает. Она была похоронена в небольшой семейной усыпальнице-часовне генерала А. И. Шица, находившейся на территории армянского кладбища.

По другим сведениям, могила А. И. Шица находилась на горе Дорт-Куль в Карасубазаре. Позднее ее прах должен был быть перенесен в православную церковь в Кореизе, где находилось другое поместье Голицыных — но Голицына по каким-то причинам так и не выполнила своего намерения. К сожалению, из-за послевоенного уничтожения памятников истории Белогорска, у ученых нет точных данных, где именно находилась ее гробница.

Посмертный визит Александра

Так в далеком уголке Российской империи закончилась судьба этой авантюрной женщины, к чьему голосу прислушивались тысячи европейцев начала XIX века.

По сведениям французского автора XIX века Пола Лякруа Жакоба, опубликовавшего неизвестные письма и произведения баронессы, год спустя ее смерти, в октябре-ноябре 1825 года, прах де Крюденер в Карасубазаре посетил инкогнито некий важный посетитель, а именно — ее поклонник, император Александр, якобы продолжавший испытывать сильные чувства по отношению к провидице.

По его словам, проведя около часа в холодной и сырой часовне, размышляя о баронессе и ее судьбе, Александр подхватил сильную простуду.

В сочетании с нервным возбуждением и невнимательным отношением к собственному здоровью, болезнь привела в конечном счете к его смерти в ноябре 1825 года. Впрочем, это всего лишь одна из многочисленным версий о причинах загадочной смерти царя Александра.