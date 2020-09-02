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Дмитрий Язов: за что сидел в тюрьме последний министр обороны СССР 

Русская семерка 10 часов назад
За что сидел в тюрьме последний министр обороны СССР
Фото: Русская семерка
Дмитрий Язов навсегда останется в исторической памяти не только как последний маршал Советского Союза, но и как министр обороны, обвинявшийся в измене собственной Родине. Что же послужило причиной подобного приговора и была ли измена на самом деле?

Молодой командир

Дмитрий Тимофеевич Язов появился на свет в 1924 году в деревне Язово Омской области. Когда началась Великая Отечественная война, Дмитрию ещё не было восемнадцати. Но юноша рвался на фронт, поэтому прибавил себе на призывном пункте недостающий год.
Его тут же отправили на учебу, и в 1942 году Язов оказался на фронте уже в звании лейтенанта. Рядовые солдаты поначалу не восприняли молодого командира всерьёз. Однако вскоре Язов доказал, что умеет не только руководить, но и честно воевать наряду со своими подчинёнными.

Во время боёв Дмитрий Тимофеевич был дважды ранен.

Один осколок снаряда навсегда остался в его голове. В 1945 году за отличную службу во время войны Язов был удостоен ордена Красной Звезды. После Победы он остался в армии.

Развал армии

Через много лет, а именно в 1987 году, с должности министра обороны СССР сняли Сергея Соколова и отдали его место Дмитрию Язову, к тому времени уже находившемуся в звании генерала.

Поводом для смены главы оборонного ведомства стало знаменитое приземление на Красной площади самолёта немецкого пилота-любителя Матиаса Руста.

Однако новый министр был не согласен с политикой тогдашнего руководителя страны Михаила Горбачёва, благодаря которому Советский Союз неуклонно шёл к распаду. Кроме того, было сокращено ядерное вооружение державы, советские войска были выведены из многих иностранных государств, количество военнослужащих сокращалось. Некогда мощная армия, которой Язов посвятил всю свою жизнь, рушилась на глазах.

Военная техника против своего народа?

В 1990 году Дмитрий Язов указом Горбачёва был повышен в звании и стал маршалом. Однако его отношение к деятельности президента СССР это не изменило. Новоиспечённый маршал по-прежнему хотел сохранить Союз, а вместе с ним и Советскую армию.
Через год, в августе 1991 года, Дмитрий Язов вместе с другими противниками политики Горбачёва вошёл в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Именно по его приказу в столицу тогда вошла военная техника. Однако вскоре под её колесами погибло три человека.
Понимая, что нахождение танков в Москве негативно отразится на и без того беспокойном настроении населения, а также может привести к жертвам среди мирных граждан, Язов отозвал технику обратно.

Арест и амнистия

В конце августа маршал летит в Крым для беседы с президентом, который в тот момент находится на даче в Форосе. Но сразу после возвращения в столицу оказывается в Матросской тишине. Язову предъявляют обвинение — измена Родине. Конечно, с занимаемого поста министра обороны он был сразу же снят.

Его выпустили только в начале 1993 года, а в 1994 году Госдума приняла решение об амнистии.

После отставки Язов занимал разнообразные должности в министерстве обороны, служил советником и аналитиком. Скончался Дмитрий Тимофеевич 25 февраля 2020 года в возрасте 95 лет.
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Комментарии
Люди , Михаил Горбачев , Матиас Руст , Сергей Соколов , Дмитрий Язов , Министерство обороны , Госдума
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