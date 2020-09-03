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Женщины Нестора Махно: сколько их было 

Кириллица 8 часов назад
Сколько женщин было у Нестора Махно
Фото: Кириллица
Нестор Махно пользовался большой популярностью у противоположного пола. Он был несколько раз женат, но слухи о его романах с другими девушками преследовали его довольно часто.

Как складывались отношения Махно с женщинами

Нестор Михненко (Махно) родился в 1888 году в селе Гуляйполе. Он был убеждённым трезвенником, с малолетства работал у помещиков, присоединился к анархо-коммунистам. Активная деятельность привела его к тюремному заключению в 1908 году. После революции он был досрочно освобождён и вернулся в родное село.
1918 год стал для Махно одним из ярких, так как это время он познакомился с хрупкой девушкой Соней, которая поразила его своей нежностью и лаской. В ночь знакомства они мило беседовали, Нестор рассказывал ей про тяжёлую работу на каторге и показал рубцы от кандалов на руках. Подробности встречи описал российский политик Николай Герасименко в книге «Батька Махно. Мемуары белогвардейца».
В 1917 году революционер познакомился и женился на Анастасии Васецкой. Она родила ему сына, но ребёнок умер через неделю. Историкам точно не известно, с какой из этих двух девушек Нестор познакомился раньше, но они обе были разговорчивыми, милыми, активными и нежными.
В 1918 году женой командира стала яркая брюнетка Агафья (Галина) Кузьменко. В 1922 году у пары родилась дочь Елена. Супруги развели в Париже в 1920 году.
Телефонистка Тина являлась одной из возлюбленных революционера-анархиста. Особенно загадочной девушкой была Маруся-Володя, которая поочерёдно носила то мужскую, то женскую одежду.
За плечами в неё было 20 лет каторги, а её сокамерница по Новинской тюрьме Екатерина Никитина писала следующее:
«От нас она явно пряталась, раздевалась под одеялом, не мылась, как все мы, в уборной до пояса… это оказался не мальчик и не девочка, а полного и редкого типа гермафродит. Мы стали звать ее «ОНО»».
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Люди , Нестор Махно , Николай Герасименко , Екатерина Никитина
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