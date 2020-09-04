Британский серийный убийца просит об освобождении

Серийный убийца Патрик Маккей — преступник, который дольше всех заключенных в Великобритании находится за решеткой. Он зарубил священника и зарезал двух пенсионерок, а также сознался еще в восьми убийствах. Приговоренный к пожизненному заключению, Маккей провел в тюрьме 45 лет, и сейчас намерен обратиться в Комиссию по досрочному освобождению с просьбой о помиловании.

67-летний Патрик Маккей в ближайшее время собирается подать прошение о досрочном освобождении. Серийный убийца провел за решеткой 45 лет. Его приговорили к пожизненному заключению, за то что он разрубил голову священника топором и зарезал двух старушек. Кроме того, преступник сознался еще в восьми убийствах.

Маньяка прозвали Учеником дьявола. Родственники его жертв требуют, чтобы убийца оставался в тюрьме, пока они не получат ответы на все свои вопросы.

Прошение о помиловании будет рассмотрено в ноябре, а в декабре Маккэй может выйти на свободу. В 2017 году его перевели в колонию-поселение.

Местные власти Дартфорда, где раньше жил маньяк, требуют завершения расследования по нераскрытым убийствам. Они сомневаются в том, что Маккей не будет представлять опасность для общества.

Раскрывать серийные убийства весьма непросто, но двум обычным женщинам удалось распутать клубок жутких преступлений, совершенных в Нью-Гэмпшире в 80-х годах. Благодаря им родственники убитых, наконец, узнали правду.