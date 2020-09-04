Почему погиб первый космонавт

В этом году исполняется пятьдесят лет с тех пор, как во время тренировочного полета погиб первый космонавт Земли Ю. А. Гагарин. С тех пор не утихают споры, мог ли Гагарин выжить или нет? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо восстановить ход его последнего полета 27 марта 1968 года.

Самолет был исправен

Сразу после трагедии для расследования катастрофы самолета с первым космонавтом на борту была создана авторитетная комиссия. Ее члены установили, что испытываемый истребитель УТИ МИГ-15 перед вылетом был проверен техниками и находился в отличном состоянии.

Причем проверял самолет, в том числе и летчик-испытатель 1 класса, разбившийся, вместе с Ю. А. Гагариным — В. С. Серегин.

Об отличной подготовке к полету Гагарина и говорить не приходится, он мог совершать и намного более сложные полеты. При этом общественность страны больше всего волновало, почему Гагарину после полета в космос не запретили летать совсем. Ведь каждый полет это риск, подвергать которому первого космонавта Земли было недопустимо.

Прерванные каникулы

В этой связи интересно отметить тот факт, что Гагарин и сам не собирался подниматься в небо до 1 мая 1968 года. Полетам мешала учеба. Космонавту необходимо было готовиться к защите диплома.

В связи с этим он 2 декабря 1967 года подал рапорт с просьбой освободить его от обязанностей заместителя начальника по летно-космической подготовке до 1 мая 1968 года. Ходатайство было удовлетворено.

Если Ю. А. Гагарин, как добросовестный студент отгулял бы свой отпуск целиком, то остался бы жить.

Но, к сожалению, защита дипломной работы состоялась 17 февраля 1968 года, после чего Гагарин, получив диплом инженера с отличием, принял решение досрочно вернуться к полетам. В воздух после отпуска в первый раз он поднялся 13 марта, а уже 27 марта погиб.

Роковой полет

Предполагалось, что после рокового полета, Ю. А. Гагарин сможет самостоятельно летать на МИГ-17. Для первого космонавта был даже выделен самолет МИГ-17 с бортовым номером 19. За несколько дней перед роковым полетом Гагарин прошел медицинский осмотр, в ходе которого было отмечено, что он совершенно здоров. После предполетной подготовки Серегиным был утвержден и подписан Гагариным полетный лист. Все проходило в штатном режиме. После рапорта механика о готовности машины к полету, пилоты поднялись в кабину. Гагарин разместился в ее передней части, а Серегин в задней.

В 10 часов 19 минут 27 марта 1968 года, самолет под управлением Гагарина поднялся в воздух. Спустя 11 минут Юрий Алексеевич доложил на землю о завершении необходимых упражнений и попросил разрешение на возвращение, которое было получено. Однако, спустя минуту самолет врезался в землю.

При этом комиссия расследовавшая трагедию, точно установила, что силовые установки самолета исправно работали до удара о землю. Следовательно, дело было не в неисправностях самолета. Данные комиссии были собраны в 30 увесистых томов, но неисправности в самолете найдено не было.

Трагедию списали на высокую облачность.

Нижний слой облаков находился всего в 500-600 метрах от земли, и пилоты в условиях ограниченной видимости могли просто ошибиться. При этом специалисты комиссии отмечали, что полет Гагарина с Серегиным проходил на небольшой для данного самолета скорости около 500 км/ч, а из штопора данная машина всегда выходила без особых проблем. Удивительным выглядел тот факт, что они оба до удара о землю были совершенно спокойны и уверенно управляли самолетом.

Версия о полете в нетрезвом состоянии не подтвердилась. Диверсия также была исключена. Оставался единственный вывод. Разворачивая самолет в отсутствии видимости горизонта, Гагарин ошибся, и самолет ушел в пике.