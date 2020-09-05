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Обыденные фразы, выдающие человека, который никогда не разбогатеет 

Мира Маркина 54 минуты назад
Фразы, выдающие того, кто никогда не разбогатеет
Фото: depositphotos.com
Многие люди сетуют на низкий заработок, но при этом даже не замечают, что они на подсознательном уровне отвергают деньги. Выявить человека, который никогда не разбогатеет из-за собственных установок, можно, обратив внимание на то, как он общается.
"Рамблер" выбрал несколько ключевых фраз, присущих людям, которые не смогут добиться высокого дохода.

"Деньги портят людей"

Не желая предпринимать никаких действий для того, чтобы заработать больше, бедные люди оправдывают себя тем, что богатство неизменно меняет людей в худшую сторону. Но это отнюдь не так. Как говорил Генри Форд, деньги всего лишь "разоблачают человека", обличая его главные качества. Если человек от природы эгоистичный и жадный, он таким и останется.

"Если в 40 лет денег нет, то и не будет"

Можно сколь угодно сокрушаться и сетовать на то, что в 18 лет вы выбрали не ту специальность, после чего вся жизнь пошла под откос. Однако, взглянув правде в глаза, вы узнаете, что многие миллионеры добились успеха лишь после 40 лет. В их числе и Сэм Уолтон, основавший Walmart в 44 года, и Чарльз Флинт, создавший IBM в 61 год.

"Чтобы быть богатым, нужно родиться в богатой семье"

Люди, которым родители не смогли дать многого в материальном плане, нередко с завистью смотрят на "мажоров" — детей, которые с рождения ни в чем не нуждались. Но если взглянуть на ряд успешных людей, выяснится, что далеко не все из них родились в обеспеченных семьях.
Так, Опра Уинфри, на счету которой более двух миллиардов долларов, родилась в сельской глуши, а один из самых богатейших модельеров Ральф Лорен в детстве был вынужден донашивать одежду старших братьев. Позже он признался, что это пробуждало в нем творческую энергию и желание создавать свою одежду.
Видео дня. Мужчина вышел из моря с вцепившейся в руку акулой
Комментарии 3
Люди , Генри Форд , Сэм Уолтон , IBM , Wal-Mart Stores
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