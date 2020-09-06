Какие опасности угрожают пенсионерам дома 

Пожилым людям, которые проживают одни, следует быть особенно осторожными. Ведь даже в собственном доме их подстерегает куча опасностей, о которых сейчас расскажет «Рамблер».

Ковры

У любой уважающей себя бабушки есть дома ковер, который может послужить причиной серьезной травмы. Пожилой человек, который плохо видит, может споткнуться о загнутый угол и упасть. А маленький ковер может неожиданно поехать под ногой. Избавиться от них, конечно, вряд ли получится, но всегда можно подложить под них противоскользящую подстилку.

Неисправные электроприборы

Барахлящая розетка может стать причиной возгорания. Еще один фактор риска — неисправная проводка. У пожилых людей часто падает зрение, слух оставляет желать лучшего, да и скорость реакции уже не та, что в молодости. Они могут вовремя не заметить начинающийся пожар, а когда осознают опасность, вряд ли сумеют своими силами погасить пламя и выбраться из заполненной дымом квартиры.

Слабое освещение

Когда зрение падает, света от привычной люстры на пять лампочек бывает мало даже днем, не говоря уже о темном времени суток. А если ночью захочется попить или сходить в туалет, нужно будет сперва добраться до выключателя. Кажется, будто ничего сложного в этом нет, но передвижение впотьмах, спросонья и с плохой координацией может обернуться парой свежих синяков. Даже в знакомой обстановке легко наткнуться на угол, споткнуться и упасть.

Газовая плита

Утечка газа — одна из самых серьезных опасностей. Пожилой человек может забыть выключить плиту или не уследить за закипевшим супом, а тот убежит из кастрюли и погасит огонь. К сожалению, сами виновник утечки не всегда замечают ее вовремя. Кроме того, сам открытый огонь не менее опасен, ведь стоит только потянуться к кастрюле, стоящей на дальней конфорке, как пламя с ближней может перекинуться на одежду.