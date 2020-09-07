5 признаков того, что человек проживет долго 

Планируете пожить подольше? Занимаетесь спортом, следите за здоровьем и пытаетесь придерживаться правильного питания? Ученые установили 5 факторов, которые независимо от здорового образа жизни, добавляют человеку несколько лет. Что, с научной точки зрения, отличает потенциальных долгожителей от обычных людей и, как попасть в их число?

Железные люди

Высокий и, напротив, низкий уровень железа в крови значительно сокращает жизнь. К такому выводу пришли немецкие и английские ученые.

Микроэлемент обеспечивает клеточное дыхание и отведение продуктов окисления. Это один из важнейших элементов, который влияет на жизнеспособность всех тканей в организме. Отклонения делают человека уязвимым перед инфекциями и нарушают работу сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, если у человека нормальный уровень железа, то процессы старения будут замедлены.

При этом исследователи отмечают, что если метаболизм железа нарушен, его можно регулировать с помощью лекарственных препаратов, употребляемых под присмотром врача.

Генетическая несправедливость

В 2015 году ученые из США и Италии обследовали 6 тысяч долгожителей, доживших до 90 и 100 лет. У всех были выявлены 4 общих участка генома, которые назвали генами долголетия.

В частности, это ген CDKN2B — регулирует жизненные циклы клеток, гены SH2B3 и ABO — взаимодействуют с кровью, и ген HLA — дает возможность иммунной системе распознавать клетки собственного организма.

В 2019 году Международная группа ученых нашла 12 генов, которые, напротив, формируют предрасположенность к серьезным болезням и сокращают жизнь. При этом одни гены проявляют свою смертоносность еще в молодом возрасте, а другие проявляются только по достижению 50-60 лет.

Счастье родиться женщиной

Если проанализировать демографическую ситуацию в разные исторические эпохи, то окажется, что женщины всегда жили дольше мужчин. Даже самые суровые времена феодальных войн, эпидемий и голода, прекрасная половина человечества переживала успешнее. «Старуха» (итал. Vecchia) — портрет итальянского живописца Джорджоне (1477—1510), мастера венецианской школы.

Подобное наблюдается и в животном мире — самки большинства млекопитающих всегда живут дольше самцов.

Калифорнийские ученые решили это проверить. Они искусственно вырастили мышей с классическим набором хромосом и трансгендерным набором.

Долгожителями оказались обычные самки, чуть меньше прожили «голубые» самцы, а обычные самцы погибли раньше всех. По мнению американцев, эксперимент указывает на то, что в женских яичниках присутствуют гормоны, замедляющие старение.

Их немецкие коллеги позже уточнили, что мужчины уязвимы к старости из-за тестостерона, он нарушает иммунную систему. Чем тестостерона больше, тем мужчина быстрее стареет. Женский половой гормон, в отличие от мужского, способствует укреплению здоровья.

Будьте позитивнее

Анализ 85 тысяч человек, проведенный американскими медиками, показал, что оптимисты живут на 15% дольше пессимистов.

Объясняют это тем, что позитивные люди легче переносят стресс, они уверены в своих силах, редко унывают и быстрее восстанавливаются. Такое мировоззрение уменьшает шансы получить серьезные заболевания и не только делает жизнь счастливее, но и продолжительнее.

Много знаешь, долго живешь

Так решили английские ученые из Эдинбургского университета. При этом важен не столько уровень образования, сколько предрасположенность к усвоению знаний. По факту, здесь опять генетическая несправедливость.

Люди, обладающие определенными генами, которые обуславливают высокий интеллект, живут дольше. Вывод был сделан на основе анализа двухсот тысяч европейцев.

Таким образом, если вы позитивная, умная женщина, с нормальным уровнем железа и хорошей наследственностью, то высока вероятность, что вы доживете до преклонных лет.