Почему Ленин, Сталин и Гитлер спали меньше 5 часов

Ученые-сомнологи утверждают, что для нормального функционирования человеческого организма ему необходимо спать как минимум семь часов в сутки. Если сну уделять больше или меньше времени, могут начаться необратимые процессы, часто приводящие к болезням.

Однако, есть и были люди, способные спать в сутки несколько часов и, при этом, прекрасно себя чувствовать. Некоторые из них многого достигли в своей жизни, сделав, например, политическую карьеру, либо став великими деятелями культуры или искусства.

В своей книге «На грани Хаоса — Сны врут!» автор Светлана Кузина рассказывает об особенностях отдыха некоторых великих исторических деятелей.

Ленин

Вождь мирового пролетариата задолго до Октябрьской революции вел обычный образ жизни. С возрастом время, выделяемое им на сон и отдых, уменьшалось, часы бодрствования увеличивались.

По свидетельствам приближенных к этой личности известно, что В. И. Ленин спал не более 3-4 часов в сутки.

Он много творчески трудился, особенно в последние годы жизни. Кроме того, одной из дополнительных причин его короткого сна является наличие ранения и перенесенный инсульт. Днем он никогда не отдыхал.

Отчасти все это послужило толчком в развитии заболевания, приведшего к смерти.

Гитлер

Несмотря на все признаки тирана и психически неуравновешенного человека, А. Гитлер имел некоторые черты неординарной личности.

В своем труде «Адольф Гитлер», Вернер Мазер характеризует его как трудоголика. Еще он не ел мясных продуктов и никогда не снимал верхнюю одежду на публике.

Злой гений много работал, разрабатывая свои планы. Во время второй мировой войны он часто и подолгу устраивал совещания с верховным командованием Вермахта.

Как правило, эти заседания проходили в ночное время, часто длились до утра.

Ужин у Гитлера был в интервале с 20 до 24 часов, после чего он ложился отдыхать на час. Затем работал или проводил беседы до 6 утра, далее спал до 10 часов.

Иногда Адольф отдыхал днем, если плохо спал ночью, но не более 1-2 часов.

Сталин

Жорес Медведев в своем произведении «Неизвестный Сталин» кратко описал образ жизни этого человека.

В вечернее время, практически до полуночи он просматривал кинофильмы, затем ехал на дачу (описываются события мирного времени).

Там Сталин обильно ужинал и ложился спать где-то в 3-4 часа.

До этого он занимался чтением книг. Вставал «Коба» не позже 10-11 часов утра. Спал он не более 6-7 часов в сутки, иногда меньше.

Во время Великой Отечественной войны Сталин спал мало, менее 5 часов. Сказывались длительные заседания и совещания, обсуждения дел на фронте.