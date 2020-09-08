Сколько денег тратил в месяц Николай II

В 2012 году медиа-ресурс «Сelebrity Net Worth» опубликовал рейтинг самых богатых людей тысячелетия. Согласно этого документа, Николай II занял пятое место с состоянием 300 миллиардов долларов США. По данным портала, последний русский царь совсем немного уступил семьям Ротшильдов и Рокфеллеров.

Насколько эта информация достоверна узнать точно практически невозможно. На основании имеющихся фактов можно лишь оценить примерные доходы царской семьи. Также реально пролить свет на источники этих доходов и узнать, каким образом тратились деньги Романовых.

Зарплаты царей

Император России Павел I в 1797 году издал указ, согласно которого он и последующие царствующие особы стали получать жалованье.

Принятый закон ограничивал финансовые аппетиты монархов и членов их семей. По нему запрещалось выводить за пределы страны более 1 млн рублей.

Поэтому, царям иногда приходилось возить за собой во время путешествий за границу большое количество наличных денег.

Каждый император имел свой капитал, который формировался с его рождения. Сначала эта сумма составляла 20 000 рублей в год, а после совершеннолетия — 100 000 рублей. По подсчетам Ф. А. Головина, сделанным в его труде «Падение Романовых», к коронации Николай II имел на счету 1 320 000 рублей.

К этой сумме следует добавить 20 миллионов рублей, которые в качестве наследства были оставлены сыну Александром III. Они хранились в Bank of England что Лондоне в виде ценных бумаг. Позже Николай II потребует вывести эти деньги, но на это уйдет время. Часть средств была в банках Франции.

С 26 лет жалованье царя увеличится до 200 000 рублей в год. На конец 1886 года состояние царской семьи (средства, которые располагались в стране) оценивалось в 2 387 000 рублей. Кроме того, имелось имущество более чем на 100 миллионов рублей.

Однако в марте 1917 года после ревизии Временного правительства, было установлено, что всего у бывшего государя чуть более 1 миллиона рублей.

Расходы

Император обязан был заботиться о родственниках. Все его дети имели жалованье. Великие князья получали по 200 000 рублей в год, дочери также не оставались без средств к существованию.

Ежегодно из общих доходов империи на траты самодержца выделялось 20 млн рублей.

В месяц царская семья расходовала более 1 660 000 рублей.

Обременительно было содержание дворцов, прислуги. Придворные имели право два раза в год получать дорогостоящие подарки от царя.

Почти два миллиона в год тратилось на поддержку российского искусства и благотворительность. При этом назвать императора расточительным нельзя. Иногда он говорил, что нужно скромно прожить два или три месяца. Это означало, что следует экономить и не тратиться попусту.

Во время первой мировой войны Николай II без сожаления потратил 200 миллионов рублей на помощь раненым и содержание армии.