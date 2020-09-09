Полицейские, от которых невозможно отвести глаз 

Кажется, в полицию Италии идут служить исключительно лучшие представители нации. Такой генофонд заслуживает безусловного восхищения и особого внимания. У бравых парней с железными бицепсами даже есть собственный аккаунт в социальных сетях, куда можно зайти не просто ради любопытства, но и в поисках эстетического удовольствия. Не верите? Смотрите сами!

Итальянские полисмены выглядят не хуже голливудских актеров или высокооплачиваемых моделей из глянцевых изданий. К примеру, Морис Лаасс, известный в сети как капитан Морис, пользуется огромной популярностью среди женщин.

Eva.ru

Голубоглазый сердцеед увлекается баскетболом, много времени проводит в тренажерном зале и с головой погружен в работу. Жаль только, что про личную жизнь обладателя очаровательной улыбки ничего не известно. Но о том, что сердце его свободно, мечтают по меньшей мере триста тысяч женщин.

А вот сердце Диего Дель Рио занято основательно. Женой, конечно, а также сыном и еще нерожденным малышом, которого носит под сердцем избранница бравого офицера.

Eva.ru

Фотографии в форме так и мелькают в аккаунте итальянца. Было крайне сложно найти хоть одно фото, на котором он бы позировал без винтовки в руках. Даже обнимая жену, этот полицейский не выпускает из рук огнестрельное оружие. Странно, конечно… Но зато какие у него мускулы, и начальство совершенно не смущают его татуировки.

Полицейский из Милана Рено не афиширует свою фамилию и не часто радует публику новыми снимками. Зато его микроблог насчитывает более ста тысяч подписчиков, которые с восторгом комментируют новые фотографии стража правопорядка.

Eva.ru

Зная, что такой мужчина бродит по улицам одной из мировых столиц моды, на шопинг в сезон распродаж тянет еще сильнее. А вдруг встретится? Чем черт ни шутит!

А собрал всех этих импозантных красавцев в одном общем аккаунте инициативный блогер, пожелавший остаться неизвестным. Мистер (или миссис) Х публикует преимущественно итальянских мужчин в форме, о чем предупреждает заранее всех заглянувших на страничку пользователей. Кто-то из полицейских дает свое согласие на упоминание его имени при публикации фото, а кто-то предпочитает закрывать свои личные страницы от лишних поклонников так и спешащих подписаться на служителя закона.

38-летнему Роберто Скотти нечего скрывать. Он служит в полиции и воспитывает двоих детей.

Eva.ru

Мужчина вполне счастлив в браке, о чем систематически пишет в сети, пресекая тем самым любые навязчивые признания со стороны чрезмерно активных барышень. Хотя надо отдать Роберто должное: он систематически подогревает к себе интерес женщин, публикуя массу ну очень горячих снимков с обнаженным торсом.

Албонсо, несмотря на свои потрясающие глаза, не так популярен в сети, как другие его коллеги. Но надо признать, что выглядит полицейский от этого ничуть не хуже.

Eva.ru

Время от времени он демонстрирует снимки в форме, но чаще радует публику скромными селфи. Этот полицейский фанатеет от мотоциклов и хорошего вина. Кстати, он не показал ни единого снимка с женщиной. Похоже, его сердце пока что свободно.

Еще один атлет, который пожелал не раскрывать свою фамилию. Марио, просто Марио. Вот только на усатого низкорослого героя из знаменитой компьютерной игры этот мачо ничуть не похож.

Eva.ru

Его прессом можно пользоваться, как доской (теркой) для стирки. По крайней мере, рельеф располагает. Да, сердце этого стража закона занято.