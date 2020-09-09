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Парень показал руку без отпечатков пальцев и вызвал удивление в сети 

Lenta.ru 2 часа назад
Мужская рука без отпечатков пальцев удивила Сеть
Фото: Jgmanfour / Reddit
Пользователь Reddit с ником Jgmanfour показал фотографию своей руки и рассказал другим юзерам сети, что у него нет отпечатков пальцев. У многих комментаторов такая особенность вызвала удивление, а некоторые нашли в ней преимущества.
Один из юзеров рассказал, что отпечатков действительно может не быть. Такое, например, происходит из-за сильной экземы.

«Такое и со мной случилось. Однажды я пыталась пройти контроль по прилету в Турцию и мне нужно было приложить палец. Это было фиаско! Меня едва согласились пустить в страну»,

— поделился mindful2ohhm.
Многие предположили, что автор поста наверняка и сам сталкивается с проблемами из-за своей особенности. Сам Jgmanfour рассказал, что у него постоянно выскальзывают предметы из рук.
Jgmanfour / Reddit
Некоторым показалось, что парень наверняка испытывает проблемы с тем, чтобы разблокировать телефон. При этом многие признали, что у него есть ощутимое преимущество: он может совершить преступление и не быть пойманным из-за оставленных отпечатков пальцев. Многие даже в шутку предложили Jgmanfour «работу».
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