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В Сети показали гениальный математический лайфхак 

Lenta.ru 2 часа назад
Учитель математики Дмитрий Давидюк опубликовал в TikTok лайфхак, помогающий легко складывать дроби с разными знаменателями, под названием «метод бабочки». В комментариях к его ролику, который за несколько дней набрал 4,5 миллиона просмотров, некоторые пользователи сети признали этот способ гениальным.
Суть «метода бабочки» заключается в том, что при сложении дробей нужно умножить числитель первой дроби на знаменатель второй, а затем числитель второй на знаменатель первой.

Сумма двух получившихся чисел будет числителем дроби в ответе, а ее знаменателем — результат умножения знаменателей складываемых дробей.

В комментариях многие поблагодарили математика за предложенный им простой способ. «Если бы так прекрасно учителя объясняли в школе, то я любила бы алгебру», — написала одна из пользовательниц. Некоторые отметили, что благодаря «методу бабочки» наконец-то поняли тему, которая не давалась им в школе, и признали его гениальным.
Ранее учительница из Лондона опубликовала в TikTok видео о популярном в Японии методе умножения двузначных чисел. В комментариях многие поблагодарили ее за помощь, однако часть пользователей сочла ее труд напрасным в эпоху, когда у каждого в телефоне есть калькулятор.
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Комментарии 5
Люди , Видео
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