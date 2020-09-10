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Быков ответил критикам Ефремова: «Русские не злорадствуют над сидельцами» 

ИД «Собеседник» и ещё 1 2 часа назад
«Русские не злорадствуют над сидельцами»
Фото: ИД "Собеседник"
Дмитрий Быков ответил тем, кто потирает руки, наслаждаясь 8-летним приговором актеру, и говорит: «Пущай посидить!»— Я уверен, что Ефремов выйдет. Не знаю, раньше или позже, но выйдет. И еще сыграет, — говорит креативный редактор «Собеседника» Дмитрий Быков в видеозаявлении, которое записал после оглашения приговора актеру.

Я уверен, что Ефремов не сломается, потому что Ефремов известен мне как человек большого мужества, большой доброты. И главное, не надо его пугать тем, как ему тяжело будет сидеть.

Синявского тоже все пугали, а он на зоне был окружен бесконечным уважением и сочувствием, — отмечает Быков. — Ефремова народ любит. И тот народ, который сидит, затравить его не даст.
Я сейчас действительно наблюдаю некоторый перелом отношения к Ефремову. Я вижу, что люди, которые его топтали и травили, после приговора несколько охолонули. В России так принято: от сумы и от тюрьмы не зарекаться. Но остались некоторые злорадные ребята, которые говорят: «Пущай посидить!»Ребят, когда вас будут сажать, мы ничего подобного не скажем. Мы не хотим вам уподобляться. Говорить сейчас про Ефремова «Пущай посидить» — то же, что злорадствовать над мертвым. Ну нехорошо, мерзко… Ну как-то в России это не принято, как-то это не по-русски.

Да! Я, еврей, буду вас учить, как принято в России. И не только потому, что у меня есть русская половина. А потому, что вы — нерусские! Русские — не сволочи!

В России можно злорадствовать над преступником, но над сидельцем — не принято. Потому что сиделец находится как бы в аду. Русская тюрьма так устроена… Поэтому пока Ефремов сидит, перелом в отношении к нему будет происходить. Медленно, но будет. «Страданию твоему поклонился», как сказано в русской литературе.
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Комментарии 13
Люди , Другое , Дмитрий Быков
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