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Шнуров прокомментировал приговор Ефремову 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Шнуров прокомментировал приговор Ефремову
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефремову. Его слова приводит РИА Новости.
Известно, что 8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам тюрьмы. При этом после выхода на свободу актер не сможет садиться за руль еще три года. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что защита обжалует приговор — так и произошло.

«Чересчур жестоко. Но он [Ефремов] сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно», — высказался Шнуров, отвечая на вопрос издания об отношении к приговору.

Ранее, в сентябре, адвокат артиста Эльман Пашаев заявил о «подставе» Ефремова близким человеком. По его словам, именно он предложил актеру признать вину, потому что в этом случае ему «ничего не будет».
Авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. В результате ДТП россиянин погиб.
Ефремов сначала покаялся в содеянном, но затем заявил, что не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Во время следствия и суда Ефремов находился под домашним арестом.
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Комментарии 4
Люди , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Сергей Шнуров , РИА Новости
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