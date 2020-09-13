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Бывшая стриптизерша рассказала об опасностях профессии 

Мира Маркина 3 часа назад
Экс-стриптизерша рассказала об опасностях профессии
Фото: @mspalomaress_
Экс-стриптизерша Стефани Паломарес рассказала об опасностях работы, которые вынудили ее уволиться и начать зарабатывать в Сети.
Девушка призналась, что долгое время работала в джентльменских клубах в Лас-Вегасе, где нередко флиртовала с посетителями и даже давала им свой номер. Но однажды супруга одного из клиентов узнала, что ее муж переписывается с Паломарес:

«Она выяснила, в каком клубе я работаю — а потом вышла и перерезала все шины на моей машине. И шины на его машине тоже»,

— рассказала танцовщица.
Кроме того, у Стефани были преследователи, которые не давали ей спокойно жить. Один из них, по словам Паломарес, регулярно сообщал в полицию о том, что в доме стриптизерши якобы происходят преступления. Другой целый час преследовал машину девушки по дороге домой. После этого случая она уволилась из стриптиз-клуба.
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