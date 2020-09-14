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«Я на такое не подписывалась» 

Lenta.ru 2 часа назад
«Я на такое не подписывалась»
Фото: Lenta.ru
Александра училась в Санкт-Петербурге и после выпуска переехала в Египет. Она два года провела в арабской стране и все-таки поняла, что горячий темперамент и строгие нравы местных не для нее. В рамках цикла материалов о перебравшихся за границу «Лента.ру» рассказывает ее историю о жизни в Каире.

Стажировка и первое время

Первый раз я поехала в Египет в 22 года, и не на отдых, а на стажировку от студенческой организации ISIC в детский дом, помогать местным детям и учить их английскому. Ну, точнее, так это нам озвучили. В итоге оказалось, что это никакой не приют для сирот, а один из самых элитных детских садов в Каире. Я, конечно, на такое не подписывалась: ехала с альтруистичной целью, а в итоге приехала бесплатно поработать на благо какого-то местного дяди.
Стажировка длилась шесть недель, для меня они показались достаточно долгими. У меня появилось много новых друзей и знакомых в Каире, поэтому я решила попробовать туда переехать работать преподавателем английского языка после окончания университета. Конечно, уже не в детском саду. Так, в 23 года в 2014 году я переехала в Каир на ПМЖ.
Самое первое слово, которое я выучила на арабском, было некультурным. Оно звучит примерно так: «аха», и обозначает «да пошел ты куда подальше». Друзья просто постоянно его повторяли, вот и выучилось.
Языковой барьер мне особо не мешал. Все мои друзья говорили на английском, а если я шла в супермаркет или на рынок, объяснялась жестами. Скоро я уже научилась расхожим фразам типа «Сколько стоит?» и считала до десяти.
Lenta.Ru
В Египте я постоянно ела рис. Вообще, хоть кухня и отличается, но есть много общего. Запеченная курица, голубцы (правда, с рисом вместо мяса), котлеты, шашлык, шаверма. С едой проблем не было. Правда, ничего особо из блюд не понравилось мне так сильно, чтобы потом это готовить дома. Для меня незаменим только борщ.

Из-за белого цвета кожи мне было гораздо легче найти работу, ко мне и в целом хорошо относились. Но не раз такое было, что я иду по улице, и, хотя коленки и плечи прикрыты, обувь без каблука, на меня выразительно смотрели мужчины, пару раз бибикали

Один раз меня до слез довели: я шла с работы, и рядом со мной ехала все это время машина, и водитель из окна на меня пялился. Это длилось минут 15. И этот мужик смотрит и смотрит, я уже вижу, как у него слюна течет, и я аж расплакалась. Еще такой случай был: я с подругой шла, и меня прохожий — раз, и ударил по попе. Я аж опешила. Но это исключения: обычно люди хорошие, пальцем никто не показывает.

Египтянки и стереотипы

Люди тут очень доброжелательные, особенно мужчины. У меня как-то получилось завести больше друзей среди местных парней, а не девушек. И это не потому, что женщины сидят постоянно дома — это известный стереотип, который не соответствует действительности.
У девушек есть свои компании, они собираются и тусуются, но я с ними так и не смогла подружиться, потому что не понимаю их шуток, не понимаю их разговоров. У них другой менталитет, другие привычки. Они, например, постоянно делают селфи с каким-нибудь мимимишными фильтрами, мне это не нравится.
Я считаю это глупым, мне легче пообщаться с парнями о чем-то интересном: о политике, о путешествиях, еще о чем-то. У меня был опыт жизни с египетскими девочками в одной квартире, мне не особо понравилось. Они немножко грязные и шумные.

Кстати, среди моих знакомых все больше и больше девушек появляется на улице с непокрытой головой. Это не потому, что они не религиозные, просто хотят быть современными. Очень многие девушки и женщины работают, сидят дома только те, кому муж строго запретил ходить на работу

Свободное время египтяне проводят по-разному, как и мы. Молодежь любит собираться в компании и гулять по торговым центрам, поглазеть на витрины, в «Макдоналдс» сходить поесть, что-то такое. Обычно девушки отдельно, парни отдельно.
Женщины постарше, как правило, проводят время дома: занимаются делами и звонят разным родственницам, чаще сестрам, и подробно рассказывают, как у них прошел день. Насчет мужчин сказать сложнее: я с ними почти не общалась. Если судить по родителям моих друзей, мужчины, оставаясь дома, либо смотрят телевизор, либо спят, либо играют в игры на телефоне.
@alexandra_bocharova

Горячая кровь

Я лично с многоженством не сталкивалась, но слышала истории от своих друзей. В курортных местах часто бывает так: первая жена — египтянка, а вторая — иностранка. Девушки приезжали в отпуск, влюблялись и выходили замуж. Однако если мужчина правда хочет жениться на второй девушке, он должен получить разрешение от первой жены. И многие его дают: если жене от мужа надо только чтобы он предоставил дом, приносил деньги и обеспечивал ребенка, почему бы ему и не дать добро на второй брак. Жены должны содержаться в одинаковых условиях: покупать им должны все одинаково, уделять внимание поровну, и так далее.
У меня была коллега, которая являлась, ну, так скажем, неофициальной женой египтянина. Она знала, что он женат, что у него есть не один ребенок. Жена на второй брак согласия не давала, но он и коллега все равно жили вместе. Это было, конечно, нарушением религиозных законов. Если бы полиция узнала, что иностранка живет с египтянином, и они при этом не состоят в браке, ее бы даже могли посадить. Тем не менее они не один год так жили. Жена даже приходила к ней домой ругаться. Коллега рассказывала, что она вообще была неадекватная, могла дома мужу ружьем угрожать. Поэтому он вроде как и начал искать любовниц.

Конечно, у них там горячая кровь, темперамент, нам этого не понять. У нас женщины идут на мужчин максимум с табуретками или сковородками в руках. Но слушать истории коллеги, конечно, было очень интересно, у них там каждый день страсти кипели

Девушки и юноши, по правилам, должны гулять вместе до брака только после помолвки: родители должны обязательно познакомиться и дать добро, только тогда можно начать встречаться. Но, конечно, не всегда так происходит. И фильмы парочки тайно ходят вместе смотреть, и на свидания бегают.
Если вы, женщина, находитесь дома одна, и к вам пришел мужчина — какой-нибудь сантехник или друг вашего мужа, — вы не можете его пустить. В крайнем случае, надо оставить входную дверь открытой, чтобы потом муж или соседи не могли вас обвинить в чем-нибудь непристойном.
Неженатую пару египтян тут никогда не поселят в один номер в отеле, да еще и будут следить, чтобы парень не бегал к девушке или наоборот. Проводить в одной комнате время разрешат только с открытой дверью. Такой же принцип действует, если парень — египтянин, а девушка — иностранка, и наоборот. Если вы оба иностранцы, то делайте, что хотите.
В семьях здесь обычно примерно по два-три ребенка. Разводы в стране есть, я сама знала такие семьи. Обычно, если жена не дает добро на вторую жену, мужчины разводятся и уходят к любовницам. Мужчинам, конечно, найти новую семью гораздо проще. Женщины обычно остаются с ребенком, и в таком случае вступить снова в брак почти невозможно. Все-таки мусульманская страна, для мужчин здесь очень важно, чтобы невеста была девственницей.

Холодные зимы

В Каире довольно-таки грязно. Люди очень часто бросают мусор под ноги, не доходя до урны. Это неудивительно: урн очень мало. В городе есть специальный район со свалками — Город Мусорщиков. Я там ни разу не была, мне говорили, что там очень опасно. Одни жители этого района работают мусорщиками: ездят по всему городу, собирают мусор и привозят его к себе. Другие его сортируют, третьи — перерабатывают. В других районах города сортировки мусора нет. Правда, если ты купил колу в стеклянной бутылке, потом бутылку нужно сдать обратно в магазин, и ее передадут на фабрику.
@alexandra_bocharova
Обычно тут, что ожидаемо, очень жарко, но в январе я жутко мерзла. Было около десяти градусов выше нуля, но в домах чаще всего нет отопления, поэтому ужасно холодно. Кроме кондиционеров, которые можно поставить на теплый режим, нет ничего. В доме было холоднее, чем на улице.
В Египте мне сильно не хватало празднования Нового года. У них не принято ставить елку, создавать праздничную атмосферу, для них 31 декабря — обычный день. Рождество, естественно, тоже не отмечают, как и Пасху. Самое главное религиозное событие у них, конечно, Рамадан — они правда не едят и не пьют до захода Солнца и после восхода. У меня не укладывалось это в голове: идешь днем по улице и понимаешь, что все эти люди вокруг терпят, воздерживаются ради религии. Я сама не постилась, но старалась в это время пить воду так, чтобы меня никто не видел.

Возвращение в Россию и новый переезд

Я все-таки не смогла жить в Египте и спустя два года вернулась в Россию. Устала от менталитета, от того, что постоянно приходилось прикрывать плечи и колени, что я не могла свободно общаться с друзьями-парнями. Невозможно было сходить в кино, все сразу начинали думать, что мы встречаемся или спим.
Тем не менее я не жалею о времени, проведенном в Египте. Я много чему там научилась, повзрослела там. Вернуться я не хочу точно, а вот в отпуск бы съездила. Только не в Хургаду или Шарм-эль-Шейх, а, например, в Луксор. У меня осталось несколько египетских друзей, я с ними регулярно переписываюсь.

У меня остались некоторые привычки: например, когда я знакомлюсь и здороваюсь с мужчиной, я не могу его обнять. В Египте так было нельзя, и я до сих пор не могу переучиться, держу дистанцию

Сейчас я снова учусь, еще мы с сестрой вместе продаем через соцсети рюкзаки, которые заказываем из Китая. В июле я переехала в Мексику, пока не знаю, насколько я там останусь. Мечтаю как-нибудь съездить в Канаду и Иорданию. Всем желаю путешествовать как можно больше: это позволяет расширить кругозор, найти новых друзей и новые возможности и открыться миру.
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Люди , McDonald's , Lenta.ru
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