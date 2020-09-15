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Три поступка, которые выдают невоспитанного человека 

Мира Маркина 1 час назад
Три поступка, которые выдают невоспитанность
Фото: depositphotos.com
Невоспитанность не всегда выражается в отсутствии дежурных слов "спасибо" и "пожалуйста". Подчас люди демонстрирует свое плохое воспитание совсем иначе. Как именно? Расскажет "Рамблер".

Разбрасывают мусор

Многие люди настолько пренебрежительно относятся к окружающей среде, что порой выбрасывают мусор прямо из окна автомобиля. В современных реалиях, когда тысячи людей борются за сохранность нашей планеты, подобные поступки вызывают стыд даже у тех, кто просто наблюдает за ними.

Постоянно перебивают

Умение не только слышать, но и слушать — вот, что особенно ценится в разговоре. Если же человек не считается с чужой точкой зрения, постоянно перебивает собеседника на полуслове, а затем обижается, когда ему не дают высказаться, это свидетельствует о крайне плохих манерах.

Злоупотребляют гостеприимством

Оказавшись в гостях у друга или приятеля, невоспитанные люди нередко стараются задержаться, а то и вовсе остаться на ночь, даже если хозяин всем видом показывает, что не готов к этому. Такое поведение наглядно демонстрирует неуважение гостя к человеку, который принял его у себя, и желание воспользоваться добродушием хозяина.
Видео дня. Как альпинисты ходят в туалет
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