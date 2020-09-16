Безумные эксперименты над собственной жизнью

Многие люди ставят над собой удивительные эксперименты. Часто они буквально бросают тем самым вызов обществу или пытаются найти ответы на значимые для них вопросы. Предлагаем вам подборку из девяти необычных экспериментов над собственной жизнью.

1. Человек провел целый год без интернета

«Я бы очень хотел поставить кому-нибудь лайк прямо сейчас».

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Как и многие представители его поколения, Пол Миллер провел большую часть своей жизни, активно пользуясь интернетом. Он находился онлайн постоянно с 12 лет, а в 14 уже работал веб-дизайнером. Но в 26 лет Миллер вдруг понял, что в его жизни «чего-то не хватает». Тогда он решил сделать смелый и в некотором роде страшный шаг — отключить сетевой кабель и жить без интернета в течение одного года.

Конечно, на этом пути у него было много взлетов и падений, а также несколько интересных открытий. Мы не будем пересказывать всё это тем, кто, возможно, захочет посмотреть документальный мини-фильм об этих событиях или прочитать об этом от первого лица. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время Пол не намерен снова пробовать жить без интернета так долго.

2. Эй Джей Джейкобс проживает жизнь «как эксперимент»

Эй Джей Джейкобс — главный редактор журнала «Эсквайр», мыслитель, ремесленник и социальный экспериментатор. Он провел более десяти лет, задавая себе необычные вопросы, например: «Могу ли я потратить всю свою жизнь на Индию?» или «Можно ли жить по правилам Джорджа Вашингтона в повседневной жизни?».

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Он опубликовал четыре книги и множество статей для журналов, где детально описывал все сложнейшие задачи, которые ставил перед собой. Его самая известная работа носит название «Моя жизнь как эксперимент» и содержит, помимо всего прочего, критику его жены относительно его действий.

3. Колин Райт — экстремальное бродяжничество

Об этом человеке существует немало слухов. 26-летний Колин Райт, кажется, живет на грани почти во всех отношениях. Он ведет кочевой образ жизни, голосуя на дорогах и переезжая на попутках в другую часть мира каждые четыре месяца. Выбор он делает на основании голосования в своем блоге. Также он полностью отказывался от денег на один год и не носил черное в течение шести месяцев.

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Идея всех его экспериментов в том, чтобы помочь людям начать думать по-другому, пробовать новое и быть открытыми для перемен. Вы можете посмотреть его вдохновляющее выступление на TED или посетить его блог, чтобы проголосовать за следующий шаг.

4. Женщина живет без сахара

Сахар — чудесный сладкий продукт, который, согласно некоторым исследованиям, при злоупотреблении может стать причиной возникновения диабета, ожирения, кариеса и многих других заболеваний. А еще сахар является одним из ингредиентов почти в каждом готовом продукте, употребляемом нами в пищу. Не верите — посмотрите состав на упаковке. Но могли бы вы полностью отказаться от него?

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Одна женщина смогла — она живет без сахара с 1 января 2008 года. Она пожелала сохранить анонимность, но создала блог, где указаны все виды фруктов, содержащих сахар, а также рецепты и советы для бессахарного образа жизни. Она призывает всех, кто читает ее блог, сделать то же самое.

5. Мужчина прожил 30 дней на самодельной жидкой смеси

Роб Райнхарт — химик-любитель, решивший покончить с проблемой голода в мире. Он стремится создать более дешевую альтернативу твердой пище, которая будет содержать все те же питательные вещества.

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Методом проб и ошибок он создал жидкую пищу, названную «сойлент» в честь «зеленого сойлента» — вымышленной еды из фильма с одноименным названием, сделанной из мертвых человеческих существ (пища Райнхарта ничьих останков не содержит). Он утверждает, что жил 30 дней, питаясь только сойлентом, хотя есть много скептиков, говорящих, что он прибегал к биологически активным добавкам, а также что эксперименты Райнхарта являются сомнительными, если не опасными.

Тем не менее химик не сдается. В его планах — проведение испытаний на добровольных участниках. Также он намерен запустить кампанию на «Кикстартере» для привлечения денежных средств — так он хочет накормить голодных, а также заработать немного денег и для себя.

6. Женщина из Германии живет без денег уже 16 лет

«У вас никогда не получится отдать мне ваши деньги».

Хайдемари Швермер пережила все стадии современного капитализма — от пика до спада. Ранее ее семья была успешным дистрибьютором кофе, но потеряла все во время Второй мировой войны. На протяжении всей жизни удача то поворачивалась к Швермер лицом, то вновь отворачивалась от нее. Когда ей исполнилось 50 лет, женщина решила провести эксперимент и проверить, сможет ли она в течение года обходиться без денег.

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Она раздала все свои сбережения и вещи, в том числе и предметы обстановки из собственной квартиры, оставив себе лишь самое необходимое, уместившееся в небольшой чемодан. Швермер живет без денег уже 16 лет, довольствуясь бартером, подрабатывая на вывозе мусора и делая множество публичных выступлений. Она сыграла главную роль в документальном фильме «Жизнь без денег», копии которого раздаются бесплатно.

7. Дэниел Суэло оставил общество и зажил в пустыне

Дэниел Суэло тоже живет без денег, но, в отличие от Хайдемари, он отказался от всех предоставляемых обществом удобств, предпочтя жить в пустыне Юта и самостоятельно добывать себе пищу.

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Дэниел не совершает никакого бартера ни с кем и отказывается от социальной помощи. Однако он не отказался от доступа в интернет и регулярно пишет в своем блоге статьи об «иллюзорности» денег, а также ищет членов для вступления в его «свободное племя». Готовы ли вы присоединиться к нему?

8. Йогин 70 лет живет без пищи и воды

Если заявление Прахлада Джани — правда, то он бросил вызов не просто соблазнам общества, но и всему биологическому циклу жизни. Джани, также известный как Шунривала Матаджи, говорит, что перестал есть и пить, когда ему было 11 лет. Сейчас ему 85, он живет как отшельник в пещере и проводит большую часть времени за медитацией.

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Два исследования, проведенные в индийских больницах в 2003 и 2010 годах, были направлены на то, чтобы проверить правоту отшельника. Первое исследование продолжалось 10 дней, а второе — 15 дней. Оба раза Джани находился в герметичной комнате без санузла, ему разрешалось только полоскать горло. Врачи говорят, что он прошел оба испытания с честью — не ел, не испражнялся. Однако свои выводы врачи в научных журналах так и не опубликовали.

В интернете по этому поводу было много шумихи, кроме того, планируются дальнейшие исследования. А Джани в это время, по-видимому, остается в блаженном неведении относительно споров, спокойно живя в своей пещере.

9. Семья провела год, не купив ничего сделанного в Китае

Эта идея не основана на протекционизме или расовой ненависти. Сара Бонджорни просто хотела показать людям, насколько они зависимы от международной торговли, в частности с Китаем. В 2005 году она поклялась приобретать для своей семьи только те вещи, которые не были изготовлены в самой густонаселенной стране мира, коих достаточно на рынке США.

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Разумеется, ей было сложно найти что-либо — от лампочек до обуви. Это сделало повседневные поездки в магазин гораздо сложнее и активнее.

«Покупки стали чем-то значимым», — считает Сара.