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Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос 

РИА Новости и ещё 7 25 минут назад
Космонавт рассказал о совете Гагарина
Фото: РИА Новости
Первый космонавт Юрий Гагарин после полета в космос в 1961 году посоветовал коллегам "готовить пакеты" из-за вестибулярных расстройств, связанных с невесомостью, рассказал дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев.

"После полета он, когда собрался впервые — это уже я по рассказам знаю — с первой группой космонавтов, он им сказал: "Ребята, готовьте пакеты",

— рассказал Елисеев в видео, опубликованном в YouTube-канале Московского музея космонавтики.

"То есть он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо и надо быть к этому готовым, что это чувство подташнивания и головокружения может возникать",

— пояснил он.
Елисеев отметил, что никогда не слышал, чтобы Гагарин рассказывал о том, как он летал в космосе, что он видел и какие были сложности.

"Некоторые космонавты любят даже придумывать искусственно сложности, чтобы привлечь к себе внимание. У Юрия Алексеевича этого никогда не было. Он вел себя так, как будто никогда и не летал",

— сказал он.
Елисеев совершил три космических полета и один выход в открытый космос.
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Комментарии
Люди , Другое , Юрий Гагарин , Алексей Елисеев
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