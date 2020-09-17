Почему голубоглазые больше подвержены алкоголизму 

Предрасположенность к алкоголизму определяют многие факторы, в числе которых одним из ключевых являются гены. Многие понимают это в контексте того, что любовь к спиртному может передаваться от родителей-алкоголиков к детям. Однако порой гены иначе влияют на формирование пагубной привычки. Как именно? Выяснял "Рамблер".

Еще в 2015 году группа исследователей обнаружила, что люди со светлыми глазами гораздо больше предрасположены к алкогольной зависимости. Ученым удалось установить связь между генами, отвечающими за цвет глаз, и генами, которые влияют на появление зависимостей.

В исследовании приняли участие более 10 тысяч человек — преимущественно афроамериканцы и американцы европейского происхождения, у которых было минимум одно психическое заболевание. У многих также было диагностировано несколько недугов, включая депрессию, шизофрению, биполярное расстройство, наркоманию и алкоголизм. Сосредоточив свое внимание на пациентах с алкоголизмом (таких было 1263 человека), ученые выявили связь между цветом глаз и алкоголизмом.

Так, эксперты пришли к выводу, что обладатели голубых, серых, зеленых и светло-карих глаз с большей вероятностью будут подвержены алкоголизму. Причем в главной группе риска — голубоглазые люди. Специалисты предположили, что происходит так потому, что такие люди могут выпить больше спиртного прежде, чем почувствуют эффект от него.

"Это указывает на интригующие возможности. Например, цвет глаз можно с успехом использовать в клинике при диагностировании алкогольной зависимости",

— пояснил руководитель исследования Арвис Суловари.

Для подтверждения своих выводов авторы трижды перепроверяли анализ данных.