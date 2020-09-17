Россиянин не стареет 20 лет и выглядит как подросток

Переступая порог определенного возраста, большинство из нас хочет остановить время, а кому-то это даже удается. Генетический сбой буквально "заморозил" Дениса Вашурина из Красноярского края в теле 13-летнего подростка. "Рамблер" узнал о жизни мужчины подробнее.

Сейчас Денису 32 года, но взглянув на него, вы ни за что в это не поверите. Мужчина сам написал блогеру Сергею Лукьянову , который ведет YouTube канал "ВАСЯ НА СЕНЕ", чтобы поделиться своей историей.

Денис живёт в посёлке городского типа недалеко от Красноярска, работает в ресурсоснабжающей компании и уже четвертый год состоит в серьезных отношениях с девушкой. В целом, звучит все достаточно стандартно, если бы не внешний вид.

Еще в школе парень начал замечать, что отличается от одноклассников. Но с возрастом разница становилась все заметнее и заметнее. К слову, отсутствие физических изменений никак не помешали парню быть активным, получить образование и завести друзей. В какой-то момент он задумался, почему все это происходит именно с ним.

"Когда я понял, что уже не буду меняться физически, мне стало как-то не по себе. Я думал о том, как всё будет, как у меня дальше сложится жизнь, будет ли мне тяжело".

Безусловно, "детская внешность" мешает Денису в его взрослой жизни. Люди одинаково и несмешно шутят, а полицейские могут остановить за рулем и долго не верить документам. Больше всего Денис страдает именно из-за непонимания общества, которое раздражает. Многие думают, что если он выглядит молодо, то его обязательно нужно чему-то научить.

"Почему я должен каждый раз что-то кому-то объяснять?", — спрашивает Денис, не ожидая получить ответа.

При этом от накопленного опыта трудно убежать. По словам Дениса, друзья называют его дедом. А боли в спине и суставах знакомы парню не понаслышке.

"Я зануда, я упёртый, я вялый, как медведь во время спячки, — посмеялся парень".

По словам Дениса, жизнь в небольшом поселке хороша тем, что все друг друга знают и никто уже ни о чем не спрашивает. И все равно досуг он старается проводить подальше от людей — в лесу, на охоте или рыбалке.