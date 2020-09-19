«Ее таинственная смерть была больше похожа на жизнь»

Наталья Молчанова работала тренером по плаванию в Волгограде, в 36 лет женщина узнала об измене мужа — развелись. Она старалась быть сильной, оставшись с маленькой зарплатой и двумя детьми. В итоге, три года провела в депрессии. Спасаясь от психического заболевания, ей неожиданно удалось поставить мировой рекорд. «Рамблер» выяснил, как это произошло.

Однажды Наталье попалась статья о фридайвинге, где говорилось о том, что на глубине ощущаешь только космос и вечность, больше ничего. Уже через месяц женщина летела на базовый курс по фридайвингу в египетский Дахаб. Там выяснилось, что у Молчановой феноменальная предрасположенность к нырянию, а легкие имеют феноменальный объем 8 литров (в среднем у женщин 3,5, а у спортсменов мужчин 6-7). Через год она уже установила первые два рекорда России, а за следующие 13 лет — 42 рекорда мира.

Через год Молчанова перебралась в столицу устроившись преподавателем на кафедру экстремальных видов спорта Университета физкультуры и спорта. Поначалу жила у друзей и родственников, потом — в общежитии, затем сняла квартиру на "Петровско-Разумовской".

Наталья поражала жюри и коллег, она стала единственной женщиной в мире, которой удалось задержать дыхание на 9,2 минуты! Пережив личную драму, ей удалось стать настоящей звездой.

Вслед за собой она подтягивала и детей, отдавая на различные секции. Дочери вода не приглянулась, а вот сын Алексей пошел по стопам матери.

Наталья разработала учебную программу и пособия по фридайвингу, которых в России до этого просто не было. Занималась исследованиями и писала диссертацию. В 2005 году основала Федерацию фридайвинга России. Сын вырос в настоящего спортсмена и несколько лет подряд становился абсолютным чемпионом России.

Несмотря на трудности с финансами (поездки на соревнования приходилось оплачивать в основном за свой счёт), эта семья была счастлива, а Наталья всем отношениям предпочитала бесконечный роман с глубиной.

Но в 2015 году жизнь Наталья неожиданно оборвалась. Будто вода решила забрать свой должок за счастливую жизнь. Наталья с учениками отправились на лодке в море. Нырнула на простую для себя глубину в 40 метров, но исчезла в глубине. Ужасное стечение обстоятельств не позволило спасти спортсменку.

Наталью искали спасатели и коллеги. Сын в тот же день вылетел на место. Но в конце концов, Алексей принял решение, что нужно оставить маму в море. Скорее всего, ей бы это понравилось. Позже многие знавшие Наталью сойдутся во мнении, что "её таинственная смерть была больше похожа на жизнь".