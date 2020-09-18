Почему княгиня Голицына никогда не спала по ночам

Княгиня Евдокия Голицына была одной из известнейших личностей XIX века. Прекрасно образованная и очаровательная, она сводила мужчин с ума красотой и интеллектом, но при этом репутация ее оставалась безупречной. В высшем свете Голицына прославилась идеей открыть Петербургский салон, который посещали известнейшие люди эпохи.

Приемы она проводила исключительно по ночам, за что ее вскоре стали называть не иначе как Принцесса ноктюрн, или Княгиня полуночи. Причиной тому было страшное предсказание, однажды услышанное от гадалки Ленорман…

Евдокия Голицына (урожденная Измайлова) получила свою фамилию от мужа, известного князя Сергея Голицына, за которого по великой милости ее сосватал император Павел. Однако брак не был счастливым, слишком разными были молодожены. Они прожили в России несколько лет, а позже были вынуждены переехать в Дрезден, поскольку Сергей Голицын попал в опалу.

Из ссылки Голицын вернулся один, а Евдокия приняла решение остаться в Европе и строить новую жизнь. Здесь ей удалось встретить настоящую любовь — князя Михаила Долгорукова. Добиться развода Евдокия не смогла, поэтому официальный брак с Долгоруковым был невозможен. Да и жизнь предначертала короткую историю влюбленным — в 1808 году князь был убит на войне.

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Репутация Евдокии Голицыной всегда оставалась незапятнанной. Вернувшись в Россию, она открывает салон, ее окружают лучшие люди того времени. Жуковский, Карамзин, Батюшков и, конечно же, Пушкин (будущему великому поэту в это время было 18 лет). Великий поэт попадает под очарование Евдокии и начинает ночи напролет проводить в ее салоне. Конечно же, княгине льстило такое внимание, но отношение к поэту с ее стороны было лишь снисходительным.

Евдокии Голицыной Пушкин посвящает три стихотворения, одно из которых как нельзя лучше характеризует отношение поэта к своей музе.

Краев чужих неопытный любитель И своего всегдашний обвинитель, Я говорил: в отечестве моем Где верный ум, где гений мы найдем? Где гражданин с душою благородной, Возвышенной и пламенно свободной? Где женщина — не с хладной красотой, Но с пламенной, пленительной, живой? Где разговор найду непринужденный, Блистательный, веселый, просвещенный? С кем можно быть не хладным, не пустым? Отечество почти я ненавидел — Но я вчера Голицыну увидел И примирен с отечеством моим.

Салон Голицыной работал исключительно по ночам. В юности девушка услышала пророчество о том, что ее жизнь оборвется ночью, и с тех пор она дала себе слово бодрствовать после захода солнца, а спать днем. Интересно, что сведений о смерти Евдокии не сохранилось, поэтому судить, сбылось ли предсказание Ленорман, не представляется возможным. На закате жизни Евдокия занималась самообразованием. По некоторым свидетельствам, от ее былой красоты не осталось и следа. Так закончилась жизнь Княгини полуночи…