Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Княгиня полуночи: загадка Евдокии Голицыной, хозяйки Петербургского салона 

BigPicture.ru 1 час назад
Почему княгиня Голицына никогда не спала по ночам
Фото: BigPicture.ru
Княгиня Евдокия Голицына была одной из известнейших личностей XIX века. Прекрасно образованная и очаровательная, она сводила мужчин с ума красотой и интеллектом, но при этом репутация ее оставалась безупречной. В высшем свете Голицына прославилась идеей открыть Петербургский салон, который посещали известнейшие люди эпохи.
Приемы она проводила исключительно по ночам, за что ее вскоре стали называть не иначе как Принцесса ноктюрн, или Княгиня полуночи. Причиной тому было страшное предсказание, однажды услышанное от гадалки Ленорман…
Евдокия Голицына (урожденная Измайлова) получила свою фамилию от мужа, известного князя Сергея Голицына, за которого по великой милости ее сосватал император Павел. Однако брак не был счастливым, слишком разными были молодожены. Они прожили в России несколько лет, а позже были вынуждены переехать в Дрезден, поскольку Сергей Голицын попал в опалу.
Из ссылки Голицын вернулся один, а Евдокия приняла решение остаться в Европе и строить новую жизнь. Здесь ей удалось встретить настоящую любовь — князя Михаила Долгорукова. Добиться развода Евдокия не смогла, поэтому официальный брак с Долгоруковым был невозможен. Да и жизнь предначертала короткую историю влюбленным — в 1808 году князь был убит на войне.
BigPicture.ru
Репутация Евдокии Голицыной всегда оставалась незапятнанной. Вернувшись в Россию, она открывает салон, ее окружают лучшие люди того времени. Жуковский, Карамзин, Батюшков и, конечно же, Пушкин (будущему великому поэту в это время было 18 лет). Великий поэт попадает под очарование Евдокии и начинает ночи напролет проводить в ее салоне. Конечно же, княгине льстило такое внимание, но отношение к поэту с ее стороны было лишь снисходительным.
Евдокии Голицыной Пушкин посвящает три стихотворения, одно из которых как нельзя лучше характеризует отношение поэта к своей музе.

Краев чужих неопытный любитель И своего всегдашний обвинитель, Я говорил: в отечестве моем Где верный ум, где гений мы найдем? Где гражданин с душою благородной, Возвышенной и пламенно свободной? Где женщина — не с хладной красотой, Но с пламенной, пленительной, живой? Где разговор найду непринужденный, Блистательный, веселый, просвещенный? С кем можно быть не хладным, не пустым? Отечество почти я ненавидел — Но я вчера Голицыну увидел И примирен с отечеством моим.

Салон Голицыной работал исключительно по ночам. В юности девушка услышала пророчество о том, что ее жизнь оборвется ночью, и с тех пор она дала себе слово бодрствовать после захода солнца, а спать днем. Интересно, что сведений о смерти Евдокии не сохранилось, поэтому судить, сбылось ли предсказание Ленорман, не представляется возможным. На закате жизни Евдокия занималась самообразованием. По некоторым свидетельствам, от ее былой красоты не осталось и следа. Так закончилась жизнь Княгини полуночи…
BigPicture.ru: последние новости
10 нелепых переводов на рекламах и этикетках 10 нелепых переводов на рекламах и этикетках Убийство Сильвии Лайкенс: история самого жестокого преступления Америки Убийство Сильвии Лайкенс: история самого жестокого преступления Америки Проституция по-китайски Проституция по-китайски
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самое массовое убийство людей крокодилами
Самое массовое убийство людей крокодилами
Как живут китайские проститутки
Как живут китайские проститутки
Мать заперла красавицу-дочь на 25 лет в чулане
Мать заперла красавицу-дочь на 25 лет в чулане
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Куда улетел олимпийский мишка
04:09
Куда улетел олимпийский мишка
Истории
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
00:13
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
Люди
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
00:17
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
Безумный мир
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
03:51
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
Вещи Истории
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
00:40
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
Безумный мир
Кем был Шекспир на самом деле
04:06
Кем был Шекспир на самом деле
Люди
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
11:54
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение