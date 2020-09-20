Ушел из жизни ведущий «Русского лото» Михаил Борисов 

Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на на 71-м году жизни.
«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить… Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне»,
— говорится в сообщении Театрального института имени Бориса Щукина.
Накануне РИА Новости со ссылкой на представителя "Столото" сообщали, что Борисов почувствовал недомогание во время съемок программы "У нас выигрывают". Приехавшие врачи скорой помощи забрали Борисова в больницу.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Жигунов чуть не умер на съемках фильма.