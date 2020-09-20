Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ушел из жизни ведущий «Русского лото» Михаил Борисов 

Мира Маркина 6 часов назад
Ушел из жизни ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Фото: Кадр из шоу "Русское лото"
Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов скончался на на 71-м году жизни.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушёл из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить… Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне»,

— говорится в сообщении Театрального института имени Бориса Щукина.
Накануне РИА Новости со ссылкой на представителя "Столото" сообщали, что Борисов почувствовал недомогание во время съемок программы "У нас выигрывают". Приехавшие врачи скорой помощи забрали Борисова в больницу.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Жигунов чуть не умер на съемках фильма.
Люди , Михаил Борисов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с главным «матросом» революции
Что стало с главным «матросом» революции
«Ребята, готовьте пакеты!»
«Ребята, готовьте пакеты!»
Разгадана тайна Бермудского треугольника
Разгадана тайна Бермудского треугольника
Видео
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
00:11
В Грузии запретили свадьбы из-за коронавируса
Места
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
01:00
Медведи, попавшие на видео, решили избавиться от улик
Безумный мир
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
10:53
Что связывало Мону Лизу и Леонардо Да Винчи
Истории
Куда улетел олимпийский мишка
04:09
Куда улетел олимпийский мишка
Истории
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
00:13
Айсберг рухнул на покорявших его альпинистов
Люди
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
00:17
Дерзкая утка пробежалась по спинам крокодилов
Безумный мир
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
03:51
Зачем в СССР телевизор украшали вязаной салфеткой
Вещи Истории
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
00:40
В Гонконге сняли на видео розовых дельфинов
Безумный мир
Кем был Шекспир на самом деле
04:06
Кем был Шекспир на самом деле
Люди
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
11:54
Питон-гигант проглотил всех собак в тайской деревне
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение