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Билл Гейтс рассказал, когда закончится пандемия 

Стелла Шмель 1 час назад
Гейтс рассказал, когда закончится пандемия
Фото: depositphotos.com
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, когда, по его мнению, закончится пандемия новой коронавирусной инфекции. Он считает, что это случится в самом лучшем случае лишь в 2022 году. Об этом он заявил в ходе интервью для телеканала Fox News.
Свою точку зрения он объяснил тем, что если в начале следующего года будет сертифицировано применение вакцин, то ситуация в мире начнет выправляться к середине 2021 года. Таким образом, все придет в норму в 2022 году. По мнению Гейтса, такой расклад возможен, только если в 2021 году получится снизить темпы распространения коронавируса по всему миру.
Кроме того, Гейтс отметил, что за время пандемии уровень вакцинации от прочих инфекций по всему миру упал на 14%, тем самым практические уничтожив достижения последних 20 лет.
Ранее "Рамблер" писал, что ВОЗ объяснила, почему в Европе ухудшается эпидобстановка.
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Люди , Билл Гейтс , ВОЗ , Microsoft , Fox News
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