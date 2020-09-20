Гейтс рассказал, когда закончится пандемия

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс рассказал, когда, по его мнению, закончится пандемия новой коронавирусной инфекции. Он считает, что это случится в самом лучшем случае лишь в 2022 году. Об этом он заявил в ходе интервью для телеканала Fox News.

Свою точку зрения он объяснил тем, что если в начале следующего года будет сертифицировано применение вакцин, то ситуация в мире начнет выправляться к середине 2021 года. Таким образом, все придет в норму в 2022 году. По мнению Гейтса, такой расклад возможен, только если в 2021 году получится снизить темпы распространения коронавируса по всему миру.

Кроме того, Гейтс отметил, что за время пандемии уровень вакцинации от прочих инфекций по всему миру упал на 14%, тем самым практические уничтожив достижения последних 20 лет.